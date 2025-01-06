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        Haberler Dünya İsrailli yetkili: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek | Dış Haberler

        İsrailli Yetkili: Lübnan'dan çekilmeyeceğiz

        İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) konuşan bir İsrailli yetkili, Hizbullah'a güvenemeyeceklerini ifade ederken Lübnan'da kalmaya devam edeceklerini ifade ederken Hizbullah İrtibat ve Koordinasyon Başkanı Vefik Safa da Hizbullah'ın mevcut durumuna ilişkin açıklamalar yaptı. Safa, yaralarını sardıklarını ifade ederken her türlü çatışmaya hazır olduklarını belirtti. İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkesin bitmesine yaklaşık 3 hafta kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 20:06 Güncelleme: 06.01.2025 - 20:06
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        İsrailli yetkili: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
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        İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) konuşan bir İsrailli yetkili, Hizbullah'a güvenemeyeceklerini ifade ederken Lübnan'da kalmaya devam edeceklerini ifade etti. İsrailli yetkili, "Biz Lübnan'dan ayrıldığımız an Hizbullah kilit mevkileri yeniden ele geçirecek ve buradaki varlığını güçlendirecektir." dedi.

        Hizbullah İrtibat ve Koordinasyon Başkanı Vefik Safa ise Hizbullah'ın mevcut durumu ve İsrail ile olan çatışmaların geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Safa "Hizbullah demirden daha sert ve her zamankinden daha güçlü" dedi.

        Safa ayrıca her cephede çatışmaya hazır olduklarını bildirirken Lübnan halkının değerlerine ve direnişine yönelecek herhangi bir tehdite karşı dik duracaklarının sözünü verdi.

        Safa son olarak Hizbullah'ın eski Başkanı Hasan Nasrallah'ın cenazesinin 60 günlük ateşkesin bitiminden sonra defnedileceğini dile getirdi. Hasan Nasrallah İsrail tarafından sığınak delici bomba ile öldürülmüştü.

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        #lübnan
        #israil
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