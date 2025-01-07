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        Haberler Dünya Trump: Ben İsrail'in en iyi dostuyum | Dış Haberler

        Donald Trump: Ben İsrail'in en iyi dostuyum

        47. ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump, ABD'li podcast yayıncısı Hugh Hewitt'in sorularını yanıtladı. Donald Trump yayında İsrail ile ilişkilerine de değinerek "Ben İsrail'in en iyi dostuyum." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 01:05 Güncelleme: 07.01.2025 - 01:37
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        Trump: Ben İsrail'in en iyi dostuyum
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        47. ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump, ABD'li podcast yayıncısı Hugh Hewitt'in sorularını yanıtladı.

        Donald Trump özellikle İsrail'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Trump "Ben İsrail'in en iyi dostuyum. Büyükelçiliği Kudüs'e taşıyan da bendim. Son zamanlarda İsrail'le ilgili bütün iyi olayların ardında ben varım. Ancak şu an barışı desteklediğimi de belirtmeliyim." dedi.

        Trump diğer yandan Hamas'ın elinde bulunan İsrailli rehineler hakkındaki fikrini de yineledi. Trump "Evet, eğer ben göreve başladığımda rehineler serbest kalmamış olursa ortalık cehenneme dönecek. Derhâl serbest bırakılmalılar." dedi.

        İsrail ile Hamas arasında ateşkes görüşmeleri sürerken Hamas'ın 34 rehineyi serbest bırakacağı iddia edildi ancak iddia İsrailli kaynaklarca yalanlandı. Ateşkes olumlu yönde ilerlerken Hamas'ın elinde bulunan yaklaşık 100 rehinenin tamamının Trump'ın göreve başlama tarihi olan 20 Ocak'tan önce serbest bırakılacağına dâir bir işaret yok.

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