Fenerbahçe'ye sürpriz sol bek: Kai Wagner!
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için Alman basınından sürpriz bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin, ABD MLS Ligi ekiplerinden Philadelphia Union'da forma giyen Alman sol bek Kai Wagner ile ilgilendiği öne sürüldü.
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Fenerbahçe transferde gaza bastı... Ara transferde kadrosuna takviye yapmak için çalışmalara hız veren sarı-lacivertliler için sürpriz bir isim gündeme geldi.
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Sky'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, ABD MLS Ligi ekibi Philadelphia Union'dan Alman sol bek Kai Wagner'i gündemine aldı.
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Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcu için görüşmelere başladığı iddia edildi.
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LAS PALMAS DA PEŞİNDE
Öte yandan Kai Wagner ile Fenerbahçe dışında İspanya'dan Las Palmas'ın da ilgilendiği kaydedildi.
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Kai Wagner'in, sözleşmesinde yer alan 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli nedeniyle Philadelphia Union'dan kolay şekilde ayrılabileceğinin de altı çizildi.
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Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen Wagner'in kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kai Wagner, MLS'te bu sezon 1 gol atarken, 10 da asist yaptı.
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