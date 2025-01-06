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        Haberler Dünya Son dakika: Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması | Dış Haberler

        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması: Suriye'de varlıkları bitmek üzere

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Suriye'de PKK/YPG varlığının ortadan kaldırılması an meselesi" dedi. Fidan, "Batılıların bölgede emelleri farklıysa, DEAŞ'ı bahane ederek PKK'yı güçlendirerek başka politikaya hizmet edilmek isteniyorsa ona da geçit yok." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 14:43 Güncelleme: 06.01.2025 - 15:20
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        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki PKK/YPG'nin ortadan kaldırılmasının 'yakın' olduğunu ve Ankara'nın PKK/YPG'nin orada varlığını sürdürmesine izin veren herhangi bir politikayı kabul etmeyeceğini söyledi.

        Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ve Ürdün Genel İstihbarat Departmanı Başkanı Tümgeneral Ahmed Husni'nin katılımıyla düzenlenen 3+3 formatındaki toplantının ardından, Safedi ile ortak basın toplantısında konuştu.

        Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Fidan, "Bölgedeki her türlü komployu sadece görmekle kalmayıp aynı zamanda bozacak konumdayız" dedi.

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        "PKK'nın Kürt kardeşlerimizin asil duygularını sömürerek onlar üzerine kurdukları şiddet imparatorluğu artık çökmek üzere" ifadelerini kullanan Bakan Fidan, "Batılıların bölgede emelleri farklıysa, DEAŞ'ı bahane ederek PKK'yı güçlendirerek başka politikaya hizmet edilmek isteniyorsa ona da geçit yok" diye konuştu.

        Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "DEAŞ, Müslüman toplumlar için bir zehirdir. Dinimizi kullanarak sınırsız şiddet uygulayarak, vahşice insanların öldürülmesi, terör yoluna gidilmesi, toplumların ve devletlerin bu yolla ifsat edilmesi, istikrarsızlığın ve kaosun oluşturulması bizim sessiz kalacağımız bir durum değildir."

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