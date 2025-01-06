DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor

DEM Parti heyeti bugün saat 11.00'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Heyet daha sonra AK Partili isimlerle bir araya geldi.

DEM heyeti saat 13.30'da da AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyetle AK Parti TBMM Grubu'nda ve saat 15.30'da da Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'la genel merkezlerinde görüşecek.

Önder ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Tavsiye, öneri, eleştiri ve uyarılarını rica ettik. Kapsamlı açıklamayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaretimizden sonra yapacağız" dedi. Önder ayrıca, "Eş genel başkanımızın açıklaması da bağlamından koparılmış bir açıklama. Kimse bu tarz yaklaşımları bağlamından koparıp üzerinde tepinmesin" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu da yaptığı açıklamada, "Geleceğin barış içinde yaşayan güçlü Türkiye'sini inşa etmektir mesele. Ben ifade ettikleri hususlar için teşekkür ediyorum. Suriye ve Irak bağlamındaki gelişmeleri de gözden geçirdik, kanaatlerimizi paylaştık" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ GRUBUNA ZİYARET

Gelecek Partisi ile bir araya gelen DEM Partili heyet, daha sonra AK Parti'den Ömer Çelik, Abdullah Güler, Efkan Ala ve Özlem Zengin ile bir araya geldi.