Eski hakemler değerlendirdi: Kırmızı kart olmalıydı
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. BeIN Trio ekibi ve HT Spor yorumcusu Ali Palabıyık, bu mücadeledeki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
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BeIN Trio ekibi ve HT Spor yorumcusu Ali Palabıyık, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe - Hatayspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
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"SARI KART GEREKİRDİ"
Kilama'nın Tadic'e müdahalesinde devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Gelişi, kramponuyla kavala temasa, ayağa acımasız basması sebebiyle kontrolsüz faulün tüm unsurlarını içermekte. Net sarı kart.
Deniz Çoban: Sarı kartın sınırlarını zorluyor. Bir sarı kartın 15. saniyesi 90+5. dakikası fark etmez. Taze FIFA kokartlı hakemimiz, oyuna tam konsantre başlaması gerekiyor. Pozisyonu görmekten daha çok çabası top bana değmesin. Kaçmaması gereken bir pozisyon.
Bahattin Duran: Fenerbahçe lehine faul verilmeliydi ve Kilama sarı kart görmeliydi.
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"SARI KART DOĞRU KARAR"
12. dakikada Fenerbahçe ceza sahası dışında yerde kalan oyuncular var. Tam hakem oyunu durdururken Rui Pedro'nun Fred'e müdahalesi var.
Deniz Çoban: Açık bir ofsayt var. 22 numaralı Hataylı top için mücadeleye girdi kaleciyle. Açık ofsayt. Kaleci topa müdahale ediyor. Hakem bir çarpışmanın olduğunu görüp oyunu durduruyor, top oyun dışı olsa bile sonradan oyuncunun yaptığı sert hareket sarı kartla cezalandırılması doğru.
Bülent Yıldırım: Rui Pedro'nun gördüğü kart doğru.
Bahattin Duran: Başlangıç ofsayt, kalecinin ihlali yok çarpışma, kontrolsüz hareketin karşılığı sarı karttı.
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"PENALTI YOK, DEVAM KARARI DOĞRU"
28. dakikada Djiku'nun eline koluna geliyor mu, ihlal mi?
Deniz Çoban: Burada Djiku'nun elinin üzerine temas ettiğini görüyorum topun, bileğine. Djiku tek başına yükselmiş olsa topa, önünde rakibi ya da kendi arkadaşı olmasa, bu kol burada asılı kalsa top üzerine düşse sakarlık yaptı, topu görüyor, ihlal ve penaltı derim. Hareketin doğası gereği bu kolunu aşağı indirme şansı yok. Kolu arkadaşının omzunda. Bilerek elle oynadı deme şansım yok. Devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Top elden önce Djiku'nun kafasına geldi. Herhangi bir ihlal söz konusu değil. Oyun kuralı kitabında ne diyor, ekstra genişletme durumu yok elini, doğal konumda el.
Bahattin Duran: Elini indirebilir mi, neden indiremiyor, Djiku havaya çıkınca eli En-Nesyri'nin önce yüzüne sonra omzuna geliyor. Elini aşağı indirme şansı yok. Devam kararı doğru.
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"İKİNCİ SARIYA GEREK YOK"
Rui Pedro'nun Tadic'e müdahalesinde faul var mı, ikinci sarı kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: Sadece dikkatsiz faul. Hakem faul vermedi, saygı duyarım.
Deniz Çoban: Sadece izliyor hakem arkadaşımız.
Bahattin Duran: Sadece faul. İkinci sarı kart düşünülmez.
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"NET SARI KART VERİLMEDİ"
Kamil Ahmet'in Osayi'ye yaptığı harekette devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Hiç karar vermedi hakem arkadaşımız, oyunu devam ettirdi. Sportmenlik dışı bir hamle. Sarı kart olmalıydı. Hakem oyunu devam ettirdi.
Bülent Yıldırım: Kamil Ahmet'in sol ayağı teşebbüs aşamasında kaldı. Ayak oturmadı. Sol ayak kenarı geldi, sağ ayağı gelmedi. Gelse yüzde yüz kırmızı kart. Teşebbüs aşamasında aldı ama sarı kart verilmeliydi. Atlandı.
Bahattin Duran: Kamil Ahmet'in yaptığı faul. Oyun durduğu esnada Kamil Ahmet'in net sarı kart görmesi lazımdı.
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"PENALTI VERİLEMEZ"
Top Yiğit Ali'nin eline geldi mi, penaltı kararı verilebilir mi?
Bülent Yıldırım: Kol doğal konumda devam.
Deniz Çoban: Eline gelmedi. Devam kararı doğru.
Bahattin Duran: Eline gelmemiş. Gelse bile devam, kol doğal konumda.
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"FAUL VE SARI KART"
38. dakikada Osayi'nin Erce'ye müdahalesi var mı, kart düşünülür mü?
Bülent Yıldırım: Uzattığı taban göğse gelse başka bir şeyden bahsederiz. Sportmenliğe aykırı bir hareket. Mutlaka sarı kart olmalıydı. Sarı kart gösterilmemesi kabul edilmez.
Deniz Çoban: Hakemlerden şu isteniyor, tasarruf edebileceğiniz sarı kartlardan tasarruf edin. Hakemler bu hafta öyle sarı kartlardan tasarruf ettiler ki, oyun kitabının yazdığı her şeyi ters yüz ettiler. Osayi'ye kart göstermen lazımdı.
Bahattin Duran: Faulle birlikte sarı kart olmalıydı.
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"ELE TEMAS YOK"
42. dakikada Hatayspor savunmasının ceza sahası içinde elle müdahalesi var mı?
Bülent Yıldırım: Ele değmiyor, top alttan geçiyor.
Deniz Çoban: Ele temas yok.
Bahattin Duran: Kesinlikle elle temas yok.
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"SARI KART GEREKİR Mİ?"
Fred'in Kilama'nın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda avantaj kararı doğru mu, kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Burada sarı kart olsa daha iyi olur. Hakem faulü gördüm ama kontrolsüz bulmadım derse... Dizle kalçaya müdahale var. Çok itiraz etmem.
Bülent Yıldırım: Sarı kart göstermese bile en azından oyuncuya net uyarı yapması lazımdı.
Bahattin Duran: Kart göstermemesini eleştirmem.
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"KART GEREKİR Mİ?"
En-Nesyri'nin Abdulkadir'e yaptığı harekette kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: Sadece faul. Topa doğru uzatılmış bir ayak. Temas var.
Deniz Çoban: Topa vuran En-Nesyri. Çok temiz müdahale. Hakemi eleştirmem, çok küçük bir sekans.
Bahattin Duran: Önce En-Nesyri topa temas ediyor.
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"DEVAM KARARI DOĞRU"
Hatayspor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Ne aldatma var, ne temas. Devam doğru.
Bülent Yıldırım: Sol ayağı Fred'in dizinin dış tarafına sürttü. Devam doğru.
Bahattin Duran: Devam kararı doğru.
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"SARI KART DOĞRU"
Amrabat'ın sarı kartı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Gecikmiş müdahale. Doğru sarı kart.
Deniz Çoban: Doğru sarı kart.
Bahattin Duran: Sarı kart çok net.
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"SPORTMENLİĞE AYKIRI DAVRANIŞ"
71. dakikada Kerim Alıcı'nın Dzeko'ya müdahalesinde kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: Kerim'in topla oynama amacı, niyeti var mı! Hakem dönüp sarı kartı göstermeliydi.
Deniz Çoban: Spormentliğe aykırı davranışın karşılığı sarı kart. Bu mücadele çok sportmence değil. Bu sportmenliğe aykırı davranış.
Bahattin Duran: MHK bu tür pozisyonlarda sarı karta dönülmesin denmiş. İçimize sinmiyor.
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"SARI KART DOĞRU MU?"
Szymanski'nin gördüğü sarı kart doğru mu?
Deniz Çoban: Sportmenlik dışı olduğu için gösterdi. Çok anlık bir çekme. Ağır çekimde böyle göründü. Normal çekimde çekti bıraktı. Bu mesela ısrarlı bir çekme, sportmenlik dışı çekme değil. Sarı karta katılmam.
Bülent Yıldırım: Bu sarı karta bir şey demem ama Kerim Alıcı, 10 metre koşup Dzeko'nun formasını sündürüp çekti ve eksiltti. Ona da sarı verilmeliydi.
Bahattin Duran: Sarı karta katılmıyorum.
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"NET SARI KARTTI"
Lamine Diack'ın Fred'e yaptığı faulde kart gerekir miydi?
Bülent Yıldırım: Diack'ın ayağı Fred'in tendonunu sıyırıp ayağına bastı. Bu sarı kart değilse ne sarı kart? Net bir sarı kart. Bu benim sübjektif görüşüm, Fred bu maçta dayak yedi.
Deniz Çoban: Siz bu sarı kartı atladığınız için oyun 4 dakika durdu. Oyuncular birbirine girdi. Başka tartışmalı pozisyonlar yaşandı. Bir sarı kart nelere mal oldu.
Bahattin Duran: Net sarı karttı.
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"FRED SARI, ABOUBAKAR KIRMIZI KART"
Aboubakar'a gösterilen sarı kartın rengi doğru mu?
Deniz Çoban: Hakem, hepimizden daha iyi gördü bu pozisyonu. Yarım metre mesafe, göz hizasında. Aboubakar kafasıyla vuruyorsa, şiddeti göz ardı edilemeyecek kadar düşük değilse... Kırmızı kart olmalıydı! İlk gördüğüm açıdan vuruyor görüyorum. Fred ve Aboubakar açısından eşit cezalandırma var mı? Aboubakar sarı kart görüyor, Fred de görüyor. Fred hiçbir şey yapmadı. Aboubakar gidip bir şey yapıyor Fred'e. Devamında Aboubakar, hakeme minnet duygusunu gösterdi. Aboubakar hakeme niye minnet duygusunu gösteriyor?
Bülent Yıldırım: İttirme değil bu, şiddetli müdahale, kafa darbesi. Azına çoğuna bakmam, çok basit Aboubakar'ı atacaksın. İki tane sarı kart verip de Aboubakar'dan şükran dinlemeyeceksin. Tolere edilebilir bir şey değil bu. Kırmızı kart verilmeliydi.
Bahattin Duran: Hem Fred hem Aboubakar sarı kart gördü, adil olmadı. Bu pozisyonda Fred, sportmenlik dışı hareketten sarı kart gördü. Aboubakar, minnet gösterdi hakeme. Şükran gösterdi. Hem özür diledi hem teşekkür etti. Fred sarı kart, Aboubakar kırmızı kart.
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"FRED SARI, ABOUBAKAR KIRMIZI KART"
Aboubakar'a gösterilen sarı kartın rengi doğru mu?
Deniz Çoban: Hakem, hepimizden daha iyi gördü bu pozisyonu. Yarım metre mesafe, göz hizasında. Aboubakar kafasıyla vuruyorsa, şiddeti göz ardı edilemeyecek kadar düşük değilse... Kırmızı kart olmalıydı! İlk gördüğüm açıdan vuruyor görüyorum. Fred ve Aboubakar açısından eşit cezalandırma var mı? Aboubakar sarı kart görüyor, Fred de görüyor. Fred hiçbir şey yapmadı. Aboubakar gidip bir şey yapıyor Fred'e. Devamında Aboubakar, hakeme minnet duygusunu gösterdi. Aboubakar hakeme niye minnet duygusunu gösteriyor?
Bülent Yıldırım: İttirme değil bu, şiddetli müdahale, kafa darbesi. Azına çoğuna bakmam, çok basit Aboubakar'ı atacaksın. İki tane sarı kart verip de Aboubakar'dan şükran dinlemeyeceksin. Tolere edilebilir bir şey değil bu. Kırmızı kart verilmeliydi.
Bahattin Duran: Hem Fred hem Aboubakar sarı kart gördü, adil olmadı. Bu pozisyonda Fred, sportmenlik dışı hareketten sarı kart gördü. Aboubakar, minnet gösterdi hakeme. Şükran gösterdi. Hem özür diledi hem teşekkür etti. Fred sarı kart, Aboubakar kırmızı kart.
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HT Spor yorumcusu ve eski hakem Ali Palabıyık, HT Spor ekranlarındaki Çevre Kontrolü programında mücadeledeki pozisyonları yorumladı.
"OĞUZHAN ÇAKIR VERMESİ GEREKE TÜM KARARLARI VAR'LA VERDİ"
"Sahadaki hakem, VAR olmasaydı çünkü 1 ay sonra Yunanistan'a eğitime gidecek ve sonra UEFA'da maçlara çıkmaya başlayacak ve o çıkacağı maçlarda VAR olmayacak. Şimdi Oğuzhan Çakır'a bakıyoruz son yönettiği müsabakalarda özellikle büyük takımların çıkmış olduğu maçlarda cesaretle vermesi gereken, görmesi gereken tüm kararları VAR'la verdi. Kendi karar verdiği bir pozisyon yok henüz, o zaman UEFA'da bunu nasıl yapacaksın? Orada Gençler Ligi maçlarına çıkacak Konferans Ligi maçlarına çıkacak, orada VAR olmayan maçlar var.
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"OSAYI'NİN ERCE'YE YAPTIĞI HAREKET SARI KART GEREKTİRİRDİ"
"Erce için çok tehlikeli bir hareket çünkü Erce'nin eliyle kontrol edebileceği bir topa gergin bir ayakla orada Osayi Samuel'in yapmış olduğu tabanıyla özellikle ayağının ucuyla yapmış olduğu bir hareket mutlaka sarı kart gerektirirdi. Bu pozisyon için kırmızı kart beklentileri olmuş ama bence burada kırmızıya gerek yok. Oyuncunun niyeti tamamen top ama kaleci eliyle topu tuttuğu anda Erce'nin koluna tabanı geliyor bence burada sarı kart vermesi yeterli olurdu ancak sahada bunu göstermedi."
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ABOUBAKAR VE FRED'İN POZİSYONU
"Lamine Diack'ın yapmış olduğu hareketin mutlaka kartsız geçiştirilmemesi gerekiyordu. Orada bir sarı kart göstermiş olsaydı belki bu olayların önüne geçebilirdi. Aboubakar'da heralde yorgunluğun vermiş olduğu etkiyle son dakikalarda da çok etkisizdi kendisi. Bu pozisyonda Fred'e bir tepki gösterdi. O sırada Fred kendini yerde buldu. Oradaki müdahale kırmızı kartı gerektirir mi? Bence gerektirmez. Hakem doğru bir şekilde hem Fred'e hem de Aboubakar'a sarı kart göstererek oradaki pozisyonu doğru bir şekilde yönetti."
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"KILAMA'NIN TADIC'E YAPTIĞI ÇOK NET SARI KART"
"3. dakikada daha maçın başında Kilama topa vurduktan sonra çok net bir şekilde gergin ayakla Tadic'in ayağına bastı. Hatta Tadic yerde kalmıştı o pozisyonda o pozisyon da çok net bir sarı kart o pozisyonu atlamaması gerekiyordu hakemin"
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"PENALTI POZİSYONUNDA HAKEM KENDİ KARAR VERMELİYDİ"
"Bu pozisyonla alakalı pozisyon olur olmaz bir beklenti vardı zaten penaltıyla ilgili çünkü orada Oğuzhan Matur topla oynayamadı Erce de topla oynayamadı ve Szymanski tam topa vuracağı esnada Oğuzhan'ın yukarıdan bir müdahalesi var sonrasında da sol ayağına doğru bir müdahalesi var. Burada hakemin sahada karar vermesi gereken bir pozisyondu. Hakem burada penaltıyı çalmış olsa hiçbir şekilde VAR müdahale etmeli miydi etmemeli miydi? Bunu konuşmayacaktık. Kaldı ki pozisyondan sonra hakem VAR'a gidip uzun süre VAR'da izledi aslında çok da tatmin olmadı. Sonrasında sahaya dönüp vermiş olduğu penaltıdaki vücut dili hakemlik uygulaması için bence uygun değil. Kendi de inanmadığı için bir penaltıyı verdi aslında. Ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Hakem çağırıldığı için vermek zorunda kaldı."