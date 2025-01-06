Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kaza, 28 Aralık’ta Cumhuriyet Mahallesi Büşra Sokak’ta meydan geldi.

Evden yemek almak üzere çıkan Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu’nun (24) kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen A.Ç.’nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Sıla Pehlivanoğlu, önceki gün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

AİLESİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Sıla Pehlivanoğlu için Saray Avluları Camii’nde cenaze namazı kılındı. Ailesi ve yakınlarının taziyeleri kabul ettiği cenazeye, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve çok sayıda kişi katıldı.