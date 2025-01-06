24 yaşındaydı, avukat olacaktı... Sıla hayata 1 hafta tutunabildi!
Tekirdağ'da, kullandığı motosikletin başka bir motosikletle çarpıştığı kazada yaralanan hukuk fakültesi öğrencisi, 24 yaşındaki Sıla Pehlivanoğlu, tedavi gördüğü hastanede 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Pehlivanoğlu, memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kaza, 28 Aralık’ta Cumhuriyet Mahallesi Büşra Sokak’ta meydan geldi.
İKİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI
Evden yemek almak üzere çıkan Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu’nun (24) kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen A.Ç.’nin kullandığı motosikletle çarpıştı.
SILA, KAZADA AĞIR YARALANDI
DHA'daki habere göre kazada Pehlivanoğlu ağır yaralandı. Sıla Pehlivanoğlu, çağırılan ambulansla Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATA BİR HAFTA TUTUNABİLDİ
Yoğun bakımda tedavisi süren Sıla Pehlivanoğlu, önceki gün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
CENAZESİ EDİRNE'YE GÖTÜRÜLDÜ
Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Pehlivanoğlu’nun cenazesi, memleketi Edirne’nin Keşan ilçesine getirildi.
AİLESİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ
Sıla Pehlivanoğlu için Saray Avluları Camii’nde cenaze namazı kılındı. Ailesi ve yakınlarının taziyeleri kabul ettiği cenazeye, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve çok sayıda kişi katıldı.
YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU
Arkadaşları, Sıla Pehlivanoğlu’nun tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü.
Sıla Pehlivanoğlu cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Enez Yolu Mezarlığı’nda toprağa verildi.