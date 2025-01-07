Vücudunuzdaki asimetri: Neden bir eliniz diğerinden daha büyük hiç düşündünüz mü?

Vücudunuzdaki bir bölgenin diğerine göre farklı olması, "kötü" bir durum değildir. Bu asimetriler, bireysel yapınızın şanıklı bir parçasıdır. Sizin için, bedeninizin bu doğal farklılıklarını anlamanızı ve hareket rutininizi buna göre nasıl zenginleştirebileceğinizi derledik. İşte detaylar!