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        Haberler Dünya Blinken: Ukrayna'da harita değişmez | Dış Haberler

        Antony Blinken: Ukrayna'daki mevcut harita pek değişmez

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görevini 20 Ocak'ta devretmeden önce New York Times'a önemli açıklamalarda bulundu. Blinken, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda var olan sınırlarında büyük değişiklikler olmayacağını ifade ederken; Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri için de birden fazla seçeneğin masada olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 22:00 Güncelleme: 06.01.2025 - 23:13
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        Blinken: Ukrayna'da harita değişmez
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        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, New York Times mülâkatında Ukrayna Savaşı'nın geleceğine ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı. Blinken, Rusya'nın emperyal hedeflerine ulaşmaması için Ukrayna'ya bütün imkanları sunduklarını ifade ederken; hâlihazırdaki haritada ciddi değişiklikler olmayacağını açıkladı.

        Blinken, Rusya'nın elinde tuttuğu Kırım, Donetsk, Luhanks, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'nın elinde kalabileceğini itiraf etti. Blinken Hâlihazırdaki duruma göre yapılacak barış görüşmelerinde Ukrayna'nın elinin güçlendirileceğine ve farklı güvenlik garantileri sunulacağına değinerek "Ukrayna NATO'ya katılabilir ya da güvenlik garantileri sunulabilir. Birçok farklı seçenek düşünülebilir." dedi.

        Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emperyal hırsları olduğunu belirtirken; Ukrayna'da Putin'i durdurduklarını ifade etti.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise ABD'li yayıncı Lex Fridman'a verdiği mülakatta Rusya'nın işgal ettiği bölgelerin Ukrayna'ya ait olduğunu ancak güvenlik garantileri için işgal edilen bölgelerin dışarıda tutulabileceğini belirterek Blinken'ın açıklamalarına paralel bir yorumda bulundu.

        Zelenskiy, ayrıca Ukrayna'nın Avrupa Birliğine katılacağını söylerken savaşın bitmesi için Batı'dan ciddi güvenlik garantileri beklediklerini vurguladı.

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