Fenerbahçe'den stoper sürprizi!
Devre arası transfer döneminde defans bölgesini güçlendirme kararı alan Fenerbahçe için İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de stoper hamlesi için flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Becao'nun ve Oosterwolde'nin sezonu kapatması sonrası defans bölgesine takviye yapma kararı alan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Ada'da buldu.
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STOPERE DIEGO CARLOS!
Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Brezilyalı stoper Diego Carlos için girişimlerini sıklaştıran Fenerbahçe, bu transferde önemli bir noktaya geldi.
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İLERLEME KAYDEDİLDİ
Sky Sports'un haberine göre; sarı-lacivertli ekip, Diego Carlos transferi için kulübü Aston Villa ile yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetti.
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BONSERVİSİ 12 MİLYON EURO
Haberde, Fenerbahçe'nin bu transferi yaklaşık 12 milyon Euro karşılığında bitirebileceği ifade edilirken, Aston Villa'nın da ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.
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31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Aston Villa formasıyla 10 kez Premier Lig'de sahaya çıktı. Aston Villa, 2022 yılında Diego Carlos'u 31 milyon Euro karşılığında Sevilla'dan transfer etmişti.
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