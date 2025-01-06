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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den stoper sürprizi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den stoper sürprizi!

        Devre arası transfer döneminde defans bölgesini güçlendirme kararı alan Fenerbahçe için İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 22:51 Güncelleme: 06.01.2025 - 22:51
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        • 1

          Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de stoper hamlesi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

        • 2

          Becao'nun ve Oosterwolde'nin sezonu kapatması sonrası defans bölgesine takviye yapma kararı alan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Ada'da buldu.

        • 3

          STOPERE DIEGO CARLOS!

          Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Brezilyalı stoper Diego Carlos için girişimlerini sıklaştıran Fenerbahçe, bu transferde önemli bir noktaya geldi.

        • 4

          İLERLEME KAYDEDİLDİ

          Sky Sports'un haberine göre; sarı-lacivertli ekip, Diego Carlos transferi için kulübü Aston Villa ile yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydetti.

        • 5

          BONSERVİSİ 12 MİLYON EURO

          Haberde, Fenerbahçe'nin bu transferi yaklaşık 12 milyon Euro karşılığında bitirebileceği ifade edilirken, Aston Villa'nın da ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

        • 6

          31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Aston Villa formasıyla 10 kez Premier Lig'de sahaya çıktı. Aston Villa, 2022 yılında Diego Carlos'u 31 milyon Euro karşılığında Sevilla'dan transfer etmişti.

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