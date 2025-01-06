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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kredi derecelendirme kuruluşuları olumlu sinyal verirse piyasayı etkiler - İş-Yaşam Haberleri

        Kredi derecelendirme kuruluşuları olumlu sinyal verirse piyasayı etkiler

        Habertürk Televizyonu'nda yayımlanan ve haberturk.com Finans Editörü Rahim Ak'ın hazırlayıp sunduğu Ayılar ve Boğalar Programı'na katılan Oyak Yatırım Araştırma Müdürü Övünç Gürsoy, piyasa beklentilerinin altında gelen enflasyon rakamının önemine işaret ederek, "Ocak ayı toplantısında bir 250 baz puanlık indirim daha görebiliriz" dedi. Bu ay Fitch ve Moody'in not kararlarının olacağına dikkat çeken Gürsoy, "Moody's'ten not artışı bekliyoruz. Burada önemli olan gelecek için ne söyleyecekleri. Temmuzda gözden geçirmeler var. Eğer pozitif sinyaller olursa piyasa için etkisi olumlu olur" dedi. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 16:18 Güncelleme: 06.01.2025 - 16:43
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        Not kararları borsayı olumlu etkiler
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        Ayılar ve Boğalar Programı'na katılan Oyak Yatırım Araştırma Müdürü Övünç Gürsoy, geçen hafta piyasa beklentilerinin üstünde yüzde 1,03 olarak enflasyon rakamının önemine dikkat çekerek, "Bu da gelecekte faiz indirimlerinin süreceğine dair sinyal verdi. Ocak ayı toplantısında bir 250 baz puanlık indirim daha görebiliriz" diye konuştu.

        Pozitif reel faizin orta ve uzun vadede sürmesini beklediklerini anlatan Gürsoy, başlangıçta yüzde 4-5 civarında olan reel faizin yüzde 2,5'e doğru normalleşmesini beklediklerini ifade etti.

        Bu ay Fitch ve Moody'in Türkiye için not kararlarının olacağına dikkat çeken Gürsoy, "Moody's'ten not artışı bekliyoruz. Burada önemli olan gelecek için ne söyleyecekleri. Temmuzda gözden geçirmeler var. Eğer pozitif sinyaller olursa piyasa için etkisi olumlu olur" dedi.

        'ANADOLU EFES İÇİN OLUMLU HABER BEKLİYORUM'

        Anadolu Efes'in Rusya fabrikasına kayyum atanmasıyla ilgili görüşlerini aktaran Gürsoy, bunun beklenmeyen bir gelişme olduğunu ancak yabancı ortağın paylarını Anadolu Efes'e devretme isteğinde olduğunu ancak bunun bir şekilde kabul edilmediğini belirterek, "Bence orada bir orta yol bulunabilir. Bu ayın sonuna doğru bir olumlu haber gelmesini bekliyorum" dedi.

        SANAYİNİN BİLANÇOSU İKİNCİ YARI DÜZELİR

        Görsoy, açıklanacak olan bilançolarda bankalar ve finans sektörünün ön plana çıkacağını sanayi de ise yüksek faizin negatif etkilerinin yanı sıra Euro/dolar paritesinde Euro aleyhine olan gelişmeler ile enflasyon muhasebesinin olumsuz etkilerini göreceğimizi ifade ederek, şunları söyledi: "Yılın ikinci yarısı ise faiz indirim sürecinin devam etmesi ile işletmelerin finansman maliyeti düşecek. Düşen finansman maliyeti ise sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin bilançosuna olumlu yansıyacak."

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