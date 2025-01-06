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        Haberler Magazin Melisa Sabancı Tapan: Kerem Bürsin çok mutluyuz - Magazin haberleri

        Melisa Sabancı Tapan: Kerem ile çok mutluyuz

        Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Kerem Bürsin ile aşk yaşamaya başlayan Melisa Sabancı Tapan, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 09:36 Güncelleme: 06.01.2025 - 09:48
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        "Kerem ile çok mutluyuz"
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        Kerem Bursin; uzun süren aşk orucunu, Türkan Sabancı ile merhum Sakıp Sabancı'nın torunu olan Melisa Sabancı Tapan (Sevil Sabancı ile Bedri Eran Tapan'ın kızı) ile bozmuştu.

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Melisa Sabancı Tapan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Boğaz'da yürüyüş yapan Tapan, kendisini görüntüleyen gazetecilere selam verdi.

        Melisa Sabancı Tapan, gözlerden uzak aşk yaşadığı Kerem Kerem Bursin ile ilgili sorulara; "Çok mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor. Ancak ikimiz de özel hayatımızla gündemde olmak istemiyoruz. İkimiz de işlerimizden dolayı yoğunuz. Çok görüşemiyoruz, biraz ayrı kaldık" dedi.

        Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Kerem Bursin ile Çeşme'de buluştuklarına dair haberlerle ilgili ise "Evet, Kerem işi için orada. Güzel vakit geçirdik, her şey güzel, mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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        #Kerem Bürsin
        #Melisa Sabancı Tapan

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