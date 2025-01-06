Kerem Bursin; uzun süren aşk orucunu, Türkan Sabancı ile merhum Sakıp Sabancı'nın torunu olan Melisa Sabancı Tapan (Sevil Sabancı ile Bedri Eran Tapan'ın kızı) ile bozmuştu.

Melisa Sabancı Tapan, gözlerden uzak aşk yaşadığı Kerem Kerem Bursin ile ilgili sorulara; "Çok mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor. Ancak ikimiz de özel hayatımızla gündemde olmak istemiyoruz. İkimiz de işlerimizden dolayı yoğunuz. Çok görüşemiyoruz, biraz ayrı kaldık" dedi.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Kerem Bursin ile Çeşme'de buluştuklarına dair haberlerle ilgili ise "Evet, Kerem işi için orada. Güzel vakit geçirdik, her şey güzel, mutluyuz" ifadelerini kullandı.