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        Haberler Dünya Karadağ'da 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası gösteriler düzenlendi | Dış Haberler

        Karadağ'da 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrası gösteriler düzenlendi

        Karadağ'ın güneyindeki Cetinje şehrinde 1 Ocak günü gerçekleşen ve 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya tepki olarak bir araya gelen binlerce kişi gösteriler düzenledi. Göstericiler, İçişleri Bakanı Danilo Saranovic ile Güvenlik ve Savunmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Aleksa Becic'in istifasını talep etti.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 07:28 Güncelleme: 06.01.2025 - 07:28
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          Karadağ'ın güneyindeki Cetinje şehrinde 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya tepki için Cetinje ile başkent Podgoritsa'da gösteriler düzenlendi.

        • 2

          "Yarın Nerede?" isimli öğrenci grubu tarafından Cetinje'de düzenlenen gösteride, hayatını kaybedenlerin anısına 12 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        • 3

          Hiçbir siyasi oluşuma bağlı olmadıklarını belirten göstericiler, İçişleri Bakanı Danilo Saranovic ile Güvenlik ve Savunmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Aleksa Becic'in istifasını talep etti.

        • 4

          Başkent Podgoritsa'da da İçişleri Bakanlığı binası önünde toplanan binlerce kişi, ellerinde "Acı, isyan, öfke", "Sistemin çöküşü" ve "Hepimiz tehlikedeyiz" yazılı dövizler taşıdı.

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          Göstericiler, hayatını kaybedenlerin anısında mum yaktı.

        • 6

          SALDIRIDA 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

          Cetinje kentinde 1 Ocak'ta yaşanan saldırıda 45 yaşındaki Aco Martinovic, bar kavgası sonrası ruhsatsız silahla 12 kişiyi öldürmüş, 4 kişiyi de ağır yaralamıştı.

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          Kentte 5 farklı noktada silahlı saldırıda bulunan Martinovic, polisin etrafını sarması üzerine intihar etmişti.

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          Saldırganın öldürdüğü 12 kişi arasında kız kardeşi ve yakınları ile 10 ve 13 yaşlarında 2 kardeşin bulunduğu aktarılmıştı.

          Karadağ hükümeti, saldırı dolayısıyla 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.

        • 9

          Olayın ardından Milli Güvenlik Konseyi de ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik ağır cezalar getirmeye hazırlandıklarını açıklamıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

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