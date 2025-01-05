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        Haberler Gündem Güncel Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı | Son dakika haberleri

        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı

        Hatay'da bir kişi, fotoğraf çekilirken göle düşen küçük kızını suya atlayıp kurtardı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 13:13 Güncelleme: 05.01.2025 - 13:13
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        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde fotoğraf çekilirken göle düşen 3-4 yaşlarında kız çocuğunu, suya atlayan babası kurtardı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre Reyhanlı’da dün güneşli havayı fırsat bilip Yenişehir Gölü kıyısına giden baba ve kızı, hatıra fotoğrafı çekilmek istedi.

        Bu sırada babasının fotoğraflarını çektiği kızlarından küçüğü, korkulukların arasından göle düştü. Baba, hemen suya atlayıp, kızını kurtardı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğunu, düşme sonucu vücudunda hafif çizikler oluştuğunu belirledi. Yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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