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        Haberler Dünya Trump, İtalya Başbakanı Meloni'yi malikanesinde ağırladı | Dış Haberler

        Trump, İtalya Başbakanı Meloni'yi malikanesinde ağırladı

        ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve günler sonra göreve başlayacak olan Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 12:37 Güncelleme: 05.01.2025 - 12:37
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        Trump Meloni'yi malikanesinden ağırladı
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        ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde bir araya geldi.

        Meloni, ABD Başkanı Joe Biden'ın 9-12 Ocak tarihlerindeki Roma seyahati öncesi, Trump'ı ziyaret etti.

        İtalya Başbakanı'nı Mar-a-Lago malikanesinde ağırlayan Trump, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün harika bir kadın ile birlikteyim. Kendisi Avrupa'yı ve diğer her yeri kasıp kavuruyor." ifadelerini kullandı.

        Birlikte belgesel gösterimine katılan ikili, ardından akşam yemeği yedi.

        Trump, başkanlık yarışını kazanmasının ardından Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı da malikanesinde ağırlamıştı.

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        #Donald Trump
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