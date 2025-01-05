Eski hakemler, Galatasaray-Göztepe maçının tartışmalı kararlarını yorumladı

Soru: 8. dakikada Galatasaray lehine penaltı kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Ellerin kolların illegal kullanımı diye UEFA'nın kural kitabında bir paragraf var. Kaan yüksekten ona gelen topa sıçradı, elleri olması gerektiği gibi yukarıyı gösterdi. Göztepeli oyuncu ilk etapta doğru sıçradı ama top daha Kaan'a yakın gittiği için ona doğru sıçradı. Kaan, yüzüne doğru aldığı darbeden dolayı sakındı. Yandan gelen Göztepeli, Kaan'ı bozduktan sonra kafa vurdu. Çok açık, net bir ihlal ve penaltı.

Bülent Yıldırım: İki tane şey var burada; objektif olarak oyun kuralları ortada, UEFA'nın verdiği kılavuz ortada. Bunu hakem sahanın neresinde görürse görsün faul diyecek. Djalma'nın müdahalesi dikkatli değildi, eli rakibin yüzünü buldu. Önce Kaan'ı ekarte etti, avantaj elde edip topla oynadı. Penaltı ve sarı kart doğru.

Bahattin Duran: Penaltı ve sarı kart doğru.

Ali Palabıyık: Maçtaki bence en doğru karar da el-yüz olarak kendi vermiş olduğu karardı. Cesaretle verilmesi bir karar, doğru bir şekilde verdiğini düşünüyorum. Djalma topa vurmadan önce Kaan Ayhan zıplamış ve kafa vurmak üzereyken, sol eliyle yapmış olduğu müdahaleden dolayı topa vuramayıp yerde kaldı. Djalma kafasıyla topu uzaklaştırdı. İlk müdahalenin topa vurmadan önce rakibin yüzüne karşı yapıldığından dolayı, oyuncuları korumak için UEFA'nın bu konudaki tavrı net. Bu pozisyonun karşılığı penaltı ve sarı kart olmalıydı. Eğer vermeseydi VAR hakeminin müdahale edeceğini düşünüyorum.