Galatasaray-Göztepe maçı yazar yorumları
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında ağırladığı Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek 2025'e üç puanla başladı. Sarı-kırmızılara galibiyeti getiren golleri Osimhen ve Yunus Akgün kaydetti. Spor yazarları, Galatasaray'ın Göztepe karşısındaki performansını kaleme aldı.
- 1
İbrahim Yıldız (Habertürk):
"Maçın 10. dakikasında gelen penaltı golü oyuncuları olumsuz yönde etkiledi. Nasıl olsa kazanırız duygusu özgüven patlamasının yanı sıra güç zehirlenmesi olarak tehlikeli bir durum aldı. Galatasaray, tüm olumsuzluklara karşın kazanmasını bilen bir ekip. Seyirci avantajı bir yana, klasik ileri oynama düşüncesi bunun göstergesi. Göztepe, kenarları iyi kullanan enerjik bir takım. Tempoyu hiç düşürmeden golü düşündüler. Biraz dikkatli ya da becerikli olabilseler sürpriz bir sonuç alabilirlerdi."
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Levent Tüzemen (Sabah):
"Ligde namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'a 10 günlük tatil yaramamış. Oyuncular fizik olarak düşüşe girmişler. Savunmadan oyunu akıllı kuran, ayaklarını iyi kullanan Sanchez'in performansı beni çok şaşırttı. Çünkü Kolombiyalı yıldızın bu kadar hata yaptığı maçı hiç görmedim. Demir tavında dövülür. Galatasaray yönetimi sağ beke hızlı, kademeye çabuk giden bir oyuncu almalı. Çünkü Kaan Ayhan, hem çabuk değil hem de çok ağır. Tek özelliği topu oyuna etkili sokması. Sara'nın, Mertens'in ve Yunus'un aldığı sorumluluk Galatasaray'ın maçı kazanmasına katkı sağladı."
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Uğur Meleke (Hürriyet):
"Galatasaray ilk devrede kısır bir futbol oynadı ve 15’te 0 orta istatistiğiyle girdi içeriye. Ancak belli ki Okan Buruk, soyunma odasındaki 15 dakikayı iyi değerlendirdi. Galatasaraylılar ikinci yarıda topu biraz daha yere indirdiler, merkezi zorladılar ve öne geçiren golü de zaten Sara-Mertens-Yunus iş birliğiyle bu şekilde buldular. Galatasaray bu sezon direkt rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı yendi, ligin sert sınavları Trabzon, Samsun ve Göztepe’yi geçti. Sadece Eyüp ve Kasımpaşa’ya ikişer puan bıraktı. Avrupa Ligi’nde namağluplar, Yunus gol, Mertens de asist kralı. İstanbul’da puansız ve hedefsiz Dinamo Kiev’i yenerlerse büyük ihtimalle son 16 biletini de ceplerine koyacaklar. Okan Buruk’un talebeleri süper bir 2024’ü geride bıraktılar gerçekten."
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- 4
Osman Şenher (Milliyet):
"Benim en çok beğendiğim futbolcu Sara oldu. Çocuk birinci bölgede basmadık yer bırakmadı. Torreira da iyi mücadele etti. Sara gerçekten çok önemli bir futbolcu ama bu yükü ne kadar kaldırabilir onu bilemiyorum. Evet, Galatasaray zorlandı ama üç puanı aldı. Göztepe kolay kolay mağlup olacak bir takım değil. Ben bu takımın puan cetvelinde daha yukarılara çıkacağını düşünüyorum. Her takımın canını yakabilir. Bunun için Galatasaray’ın galibiyeti iyi futbol oynamasa da başarıdır."
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Ömer Üründül (Sabah):
"Aslında zor maçta alınan 3 puan bana göre altın değerinde. Çünkü son saniyedeki Batshuayi'nin pozisyonunu saymazsak Galatasaray'ın 2 gol dışında pozisyonu yok. Her zaman yeri geldikçe vurguluyorum, ligimizin temposu düşük. Çok sayıda takımın da kadroları çok yetersiz. Dün sahada diri, koşan, baskı yapan bir Göztepe olunca Galatasaray'ın ileri ucu tamamen düşük performans gösterdi. Yunus, attığı güzel golün dışında sahada yoktu. Dolayısıyla Osimhen de attığı penaltı golünün dışında yokları oynadı."