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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den sert açıklama: Adaletin tesisi için yabancı hakem! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den sert açıklama: Adaletin tesisi için yabancı hakem!

        Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Galatasaray-Göztepe maçının hakem kararlarına sert tepki göstererek, yabancı hakem çağrısında bulundu. Sar-lacivertli yöneticiler Ahmet Ketenci ve Hulusi Belgü ile Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da Galatasaray-Göztepe maçının ardından sert açıklamalarda bulundu. Üç isim de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hakem kararlarını ağır şekilde eleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 22:33 Güncelleme: 04.01.2025 - 23:05
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        "Adaletin tesisi için yabancı hakem!"
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        Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından sert bir açıklama yayımlayarak, Süper Lig'de 'derhal' yabancı hakem uygulamasına geçilmesini talep etti.

        Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Her hafta yaşanan, izlemekten utandığımız hakem hataları ligin kaderini etkilemeye devam ediyor. Milyonların gözü önünde gerçekleşen pozisyonlara rağmen hakemlerin tereddütsüz şekilde verdiği yanlı kararlar, Türk futbolunda adil rekabeti isteyenlere ve kulübümüze karşı açık bir meydan okuma haline gelmiştir. Hakemler, bir takım lehine hata yaptıklarında görev almaya devam edeceklerini; karar doğru bile olsa, bu karar bir takımın aleyhine olduğunda ise haftalarca maç yönetememe cezası alacaklarını çok iyi bilmektedirler. Bu çarpık düzen, Galatasaray’a her yolu açmakta, cesaret vermektedir. İlgili takımın oyuncuları, hakemlere hakaret, rakip oyunculara sert müdahaleler ve son örneği bu akşam olduğu gibi tüm ihlallerinin cezasız kalacağını bilmenin rahatlığıyla hareket etmektedirler. Yaşanan tüm bu kayırma ve kuralsızlıklar laf oyunları ve gündemi saptırmaya yönelik taktiklerle, arsızca sıradanlaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu hakemlerle oynanan ligin güvenilirliği ve adaleti yoktur! Adaletin tesisi ve sahada alın teri ile kazanılan emeklerin hakkının verilmesi için yabancı hakem uygulaması derhal hayata geçirilmelidir. Bu konuda tavrımız, beklentimiz ve talebimiz net ve açıktır; Türk futbolunun sportif gerçeklikten uzak adaletten yoksun bir gün daha geçirmesine tahammülümüz yoktur!"

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        YÖNETİCİLERDEN SERT TEPKİ!

        Öte yandan Fenerbahçe Kulübü yöneticileri Ahmet Ketenci ve Hulusi Belgü ile Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da, Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

        Ahmet Ketenci, sosyal medya hesabından bir tiyatro perdesi fotoğrafı ve tiyatro tanımı paylaşarak altına, "İyi güzel ama her şey yerinde güzeldir. Yeter artık." yazdı.

        HULUSİ BELGÜ: EMEK HIRSIZLIĞI, ŞAİBE!

        Hulusi Belgü ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Söyleyecek çok laf var ancak söylesem olmaz, söylemesem hiç olmaz. Türkiye'de futbolu bu hale getirenlerin, ilmik ilmik işleyip ülkede sporu, futbolu bitirenlerin, bu duruma müsade edenlerin ve seyirci kalanların Allah belasını versin. Bu kadar emek hırsızlığı, bu kadar şaibe hiçbir yerde görülmedi. İnsanların gözünün içine baka baka çocukların sevdası ülke futbolunu, milyonlarca futbol sevdalısı taraftarın tutkusunu katlediyorsunuz. Bunun acısı hepinizden çıkar, yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

        ŞEKİP MOSTUROĞLU: PENALTI DEĞİL, PENÜSTÜ!

        Şekip Mosturoğlu da, yaptığı paylaşımda, "Penaltı değil, penüstü. Bu penaltıyı vermeyeceksen neyi vereceksin" ifadelerini kullandı.

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