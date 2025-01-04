Samsunspor - Trabzonspor: 2-1 (MAÇ SONUCU)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor, Karadeniz derbisinde kozlarını paylaştı. Ev sahibi Samsunspor, zorlu rakibini 2-1 mağlup ederek taraftarını sevindirirken, kabus gibi bir sezon geçiren Trabzonspor ise 9. deplasmanından da galibiyet çıkaramadı.

Kırmızı-beyazlıları galibiyete taşıyan golleri 30 ve 75. dakikalarda Carlo Holse kaydetti.

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Bordo-mavililerin tek sayısı 49. dakikada Simon Banza'dan geldi.

Ligde iki maç sonra kazanan sezonun flaş ekibi Samsunspor, puanını 33'e çıkardı ve haftayı 3. sırada kapatmayı garantiledi.

Bu sezon deplasmanda henüz galibiyet alamayan ve son 5 maçta 11 puan kaybeden Şenol Güneş'in ekibi ise 19 puanla 14. sırada kaldı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Satka, Soner Gönül, Benasser, Celil Yüksel (Dk. 90 Soner Aydoğdu), Schindler (Dk. 68 Muja), Holse, Emre Kılınç (Dk. 86 Bola), Mouandilmadji Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Serdar Saatçi, Batahov, Eren Elmalı (Dk. 89 Engin Poyraz Efe Yıldırım), Lundstram, Ozan Tufan (Dk. 77 Enis Destan), Cihan Çanak (Dk. 73 Umut Güneş), Cham (Dk. 89 Arif Boşluk), Nwakaeme, Banza Goller: Dk. 30 ve 76 Holse (Reeder Samsunspor), Dk. 49 Banza (Trabzonspor) Sarı kartlar: Dk. 22 Ozan Tufan (Trabzonspor), Dk. 38 Emre Kılınç (Reeder Samsunspor)