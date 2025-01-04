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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Galatasaray: 2 - Göztepe: 1 | MAÇ SONUCU - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray: 2 - Göztepe: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Sarı-kırmızılıların gollerini Victor Osimhen (p) ve Yunus Akgün kaydederken; İzmir temsilcisinin tek golü ise Romulo'dan geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.01.2025 - 17:48 Güncelleme: 04.01.2025 - 21:10
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        G.Saray evinde hata yapmadı!
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        Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Göztepe kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

        G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Victor Osimhen (p) ve 61'de Yunus Akgün kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 27. dakikada Romulo'dan geldi.

        Bu sonucun ardından G.Saray liderliğini pekiştirdi ve 47 puana yükseldi. 3 maç sonra kaybeden Göztepe ise 28 puanda kaldı.

        Ligin 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Göztepe ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

        TORREIRA VAR'A TAKILDI

        Ev sahibi ekipte 80. dakikada Lucas Torreira'nın attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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        ZIYECH VE KEREM DEMİRBAY KADRODA YOK

        Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosunda Hakim Ziyech ve Kerem Demirbay yer almadı. Son dönemdeki formsuzluğu sebebiyle süre alamayan Hakim Ziyech, teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla kadroda yer almadı. Ailevi sebeplerle Kayserspor maçında da kadroya alınmayan Kerem Demirbay ise Göztepe maçının kadrosuna dahil edilmedi.

        ABDÜLKERİM BARDAKCI 'DALYA' DEDİ

        Sarı-kırmızılı formayla 100 resmi maçı geçen Abdülkerim Bardakcı'ya plaket takdim edildi. Süper Lig 17. haftasındaki Bellona Kayserispor müsabakasıyla 100. kez sarı-kırmızılı formayı terleten Abdülkerim'e maç öncesinde kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket verildi. Ayrıca milli oyuncuya sırtında "100" yazan forma takdim edildi.

        G.SARAY 2025'TE İLK KEZ TARAFTAR KARŞISINDA!

        Galatasaray, 2025 yılında ilk kez taraftarı karşısına çıktı. Son olarak Süper Lig'in 16. haftasındaki Trabzonspor'u konuk ettiği müsabakada RAMS Park'ta taraftarıyla buluşan sarı-kırmızılılar, yeni yılın ilk maçında Göztepe'yi konuk etti.

        FERDİ TAYFUR ANILDI

        Tedavi gördüğü hastanede vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur, RAMS Park'ta anıldı. Maç öncesinde statta şarkıları çalınan Galatasaraylı usta sanatçının fotoğrafı skor tabelasına yansıtıldı. Ayrıca sarı-kırmızılı taraftarlar da Tayfur için tribünde pankartlar açtı.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        8. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Soldan kullanılan korner atışında Djalma'nın müdahalesiyle Kaan Ayhan yerde kalırken hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.

        10. dakikada kazanılan penaltı atışında meşin yuvarlağın başına geçen Osimhen, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

        27. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Dennis'in savunmanın arkasına uzun pasında Davinson Sanchez'den önce meşin yuvarlağı kapan Romulo, ceza sahası içi sol çaprazından sert vurdu, direğe de çarpan top Muslera'nın sağından filelerle buluştu: 1-1.

        43. dakikada Göztepe ikinci gole yaklaştı. İzmir ekibinin hızlı atağını kesmek isteyen Jakobs'un ters vuruşunda Muslera'yı geçen top direğin dibinden kornere gitti.

        Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

        61. dakikada Mertens’in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün, altıpasın sağ tarafından uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

        77. dakikada Juan’ın indirdiği topta çalımlarla penaltı noktası önüne kadar ilerleyen Victor Hugo karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

        80. dakikada sol taraftan Gabriel Sara’nın kullandığı kornerde ön direkte Barış Alper Yılmaz’ın dokunduğu top Abdülkerim Bardakcı’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Mateusz Lis’den seken topu altıpas üzerinde Torreira yaptığı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        90+7. dakikada Berkan Kutlu’nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Batshuayi’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mateusz Lis’de kaldı.

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