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        Haberler Yaşam Moda dünyasının en küçük detayının ardındaki hikaye: Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi ve önce kim kullandı?

        Moda dünyasının en küçük detayının ardındaki hikaye: Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi ve önce kim kullandı?

        Moda dünyasında basit bir detay gibi görünen cepler, aslında kadınların özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin bir yansıması. Ceplerin kaybolup tekrar ortaya çıkışı, toplumsal normların ve siyasi mücadelelerin etkisini gözler önüne seriyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 09:30 Güncelleme: 04.01.2025 - 09:30
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        • 1

          Kıyafetlerde cepler, sadece kullanışılı bir detay olarak görülmüyor; aynı zamanda bir tarih ve toplumsal mücadele sembolü taşıyor. Kadınların ceplerle olan inişli çıkışlı hikayesi, 17. yüzyılda başlayıp günümüze kadar uzanan ilginç bir serüven sunuyor!

        • 2

          CEPLERİN İLK ORTAYA ÇIKIŞI VE KULLANIMI

          Kıyafet cepleri ilk kez 500 yıl önce erkeklerin yelek ve pantolonlarında ortaya çıktı. Ancak, o dönemde toplumun yarısı pantolon giymiyordu. Orta Çağ'da hem erkekler hem de kadınlar beline bağladıkları küçük torbaları kullanıyorlardı. Bu torbalar, yanında taşınması gereken küçük eşyalar için tasarlanmıştı.

        • 3

          Kadın giyimde ceplerin ayrı bir ürün olarak ortaya çıkması 17. yüzyıla dayanır. Bu cepler, belden bağlanan bir bantla çok katmanlı elbiselerin altına yerleştirilirdi. Kadınların cepleri o kadar büyüktü ki çeşitli kişisel eşyaları kolayca taşıyabiliyorlardı.

        • 4

          VİKTORYA DÖNEMİ VE CEP KAVRAMININ DÖNÜŞÜMÜ

          1800'lerin sonlarında, Viktorya dönemi modasının ince etekler ve dar korsajlarının popülerliği artıkça, cepler küçüldü ve neredeyse kullanışız hale geldi. Bunun yerine, kadınlar dekoratif çantalar kullanmaya başladı. Bu çantalar, genellikle çok küçük ve pratikten uzaktı.

        • 5

          Kadınların cepleri kaybetmesinin ardında yalnızca moda değil, aynı zamanda toplumsal normlar da etkiliydi. O dönemde cepler, bir kadının dışarıda hareket kabiliyetini artırıyor ve bağımsızlığını temsil ediyordu. Cepleri olmayan bir kadın, yanında bir çanta veya bir refakatçi olmadan hiçbir şey taşıyamıyordu.

        • 6

          CEPİN TOPLUMSAL VE SİYASİ ANLAMLARI

          Cepler, sadece birer moda unsuru değil, aynı zamanda birer toplumsal ve siyasi semboldü. 19. yüzyılda, cepler kadınların ekonomik ve sosyal bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol oynadı.

        • 7

          Oy hakkı için mücadele eden Suffragette'ler, cepli giysiler giyerek güçlü bir siyasi mesaj verdi. Cepler, kadınların yanında para, anahtar veya diğer kişisel eşyalar taşıyarak kendi işlerini halledebileceği anlamına geliyordu.

        • 8

          20. yüzyılın başlarında erkek modasından ilham alan tasarımların popülerlik kazandığı bir dönem yaşandı. 1920'lerin sonlarında "erkek pantolonu" stili tartışılırken, Women's Wear Daily dergisi, 1933 yılında "Kadınlar Pantolon Giyer mi?" başlıklı bir makale yayınladı.

        • 9

          CEPLERİN MODADA TEKRAR GÖRÜNÜR OLMASI

          Cep kullanımı 20. yüzyılda giderek dalgalı bir seyir izledi. Kadın pantolonlarındaki modeller sık sık değiştirildi ve ceplerin tasarımlarını bozan bir unsur olarak görülmesine neden oldu. Ancak cep ihtiyacı, özellikle cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla yeniden ortaya çıktı. Bugün hala cepli elbiseler ve giysiler, kadınlar tarafından büyük bir heyecanla karşılanıyor.

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