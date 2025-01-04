Moda dünyasının en küçük detayının ardındaki hikaye: Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi ve önce kim kullandı?

Kadınların cepleri kaybetmesinin ardında yalnızca moda değil, aynı zamanda toplumsal normlar da etkiliydi. O dönemde cepler, bir kadının dışarıda hareket kabiliyetini artırıyor ve bağımsızlığını temsil ediyordu. Cepleri olmayan bir kadın, yanında bir çanta veya bir refakatçi olmadan hiçbir şey taşıyamıyordu.