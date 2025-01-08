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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA: Meteoroloji'den Trakya ve Ege kıyıları için yağmur uyarısı - 8 Ocak Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Trakya ve Ege kıyıları için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya ve Ege kıyıları yağmurlu diğer bölgeler parçalı ve az bulutlu olacak. İç bölgelerde buzlanma ve don bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 07:33 Güncelleme: 08.01.2025 - 07:33
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        Trakya ve Ege kıyıları için yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 17°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 10°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 17°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 16°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 15°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 16°

        Adana

        Parçalı bulutlu 19°

        Diyarbakır

        Güneşli 12°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 13°

        Ağrı

        Güneşli -2°

        Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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