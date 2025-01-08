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        Haberler Gündem Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu

        Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.01.2025 - 00:16 Güncelleme: 08.01.2025 - 01:50
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        Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
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        Siber Güvenlik Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Cumhurbaşkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğine haiz, özel bütçeli olan Siber Güvenlik Başkanlığının merkezi Ankara'da olacak.

        Başkanlık, siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirleyecek, eylem planları hazırlayacak, mevzuat çalışmalarını yürütecek, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlayacak, siber güvenlik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı artırma çalışmaları yürütecek, siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler yürütecek, bu alanda kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapacak.

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        Siber güvenlik ekosistemi ile yerli ve milli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine ve yerli girişimcilerin dünya pazarında rekabetçi konuma gelmesine yönelik çalışmalar yapacak, siber güvenliğe ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda Ar-Ge ve teknoloji transferi yapacak, siber güvenlik zafiyetinin tespit edilmesi için çalışmalar yürütecek, acil durum ve kriz yönetim planları oluşturacak, mevzuatla verilen diğer görevleri uygulayacak.

        Yurt içinde başkan tarafından, yurt dışında başkanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararıyla temsilcilik kurulabilecek.

        Başkanlığın hizmet birimleri arasında; Siber Savunma Genel Müdürlüğü, Siber Mukavemet Genel Müdürlüğü, Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği yer alacak.

        Başkanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile çalışma grupları oluşturabilecek.

        Başkanlığa 135 kişilik kadro tahsis edildi.

        Fotoğraf, yapay zeka ile oluşturulmuştur.

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