En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu

Yaklaşık 3,7 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük emekli aylığı, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zamma paralel yüzde 15,75 oranında artırılacak. Açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi.

Bakan Işıkhan, “Yılbaşında; kanuni ve diğer düzenlemelerde yer aldığı şekilde; asgari ücrette, kamu personelinin ve emeklilerin aylıklarında artışlar gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için; yüzde 15,75, Emekli Sandığı, Memur emeklileri için yüzde 11,54 oranlarında artışlar gerçekleşti” dedi.

REKLAM

“BU RAKAMI ARTIRMAK İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPMAK GEREKİYOR”

“Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu rakamı artırmak için yasal düzenleme yapmak gerekiyor” diyen Bakan Işıkhan, “Bu kapsamda, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı olan 12 bin 500 lirayı; 6 aylık TÜFE oranında; yani; yüzde 15,75 artış gerçekleştirme kararını açıklıyoruz.

Işıkhan, “Bu artışla en düşük emekli aylığı 14,469 liraya yükselmiş oluyor. Emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.