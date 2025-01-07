En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini açıkladı
Yaklaşık 3,7 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük emekli aylığı, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zamma paralel yüzde 15,75 oranında artırılacak. Açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi.
Bakan Işıkhan, “Yılbaşında; kanuni ve diğer düzenlemelerde yer aldığı şekilde; asgari ücrette, kamu personelinin ve emeklilerin aylıklarında artışlar gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için; yüzde 15,75, Emekli Sandığı, Memur emeklileri için yüzde 11,54 oranlarında artışlar gerçekleşti” dedi.
“BU RAKAMI ARTIRMAK İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPMAK GEREKİYOR”
“Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu rakamı artırmak için yasal düzenleme yapmak gerekiyor” diyen Bakan Işıkhan, “Bu kapsamda, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı olan 12 bin 500 lirayı; 6 aylık TÜFE oranında; yani; yüzde 15,75 artış gerçekleştirme kararını açıklıyoruz.
Işıkhan, “Bu artışla en düşük emekli aylığı 14,469 liraya yükselmiş oluyor. Emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Emeklilerin her zaman yanında olduklarını ve aylıklarında önemli iyileştirmeler yaparak enflasyonun üzerinde artışlar sağladıklarını söyleyen Bakan Işıkhan, “2023 yılında enflasyon yüzde 64,8 artarken en düşük emekli aylığı yüzde 114,3 arttı. 2024 yılında enflasyon yüzde 44,4 artarken en düşük emekli aylığı yüzde 66,7 arttı. Bu yılın ilk altı aylık dönemi için en düşük emekli aylığını, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artışla uyumlu olarak yüzde 15.75 artırıyoruz” diye konuştu.
“KARARLILIKLA YÜRÜTTÜĞÜMÜZ POLİTİKALARIN MEYVELERİNİ TOPLAMAYA BAŞLADIĞIMIZ BİR DÖNEME GİRDİK”
Işıkhan, enflasyonla mücadelede kararlılıkla yürütülen politikaların meyvelerini toplamaya başladıklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Hamdolsun ki, hedeflediğimiz noktalara birer birer ulaşıyoruz. Enflasyonda gözle görülür bir düşüş başlamış durumda ve bu düşüş, ekonomimizin tüm kesimlerine refah artışı olarak yansıyacaktır. İzlediğimiz disiplinli mali politikalar ve kararlı duruşumuz, Türkiye’yi daha güçlü ve daha istikrarlı bir ekonomik zemine oturtmuştur. Enflasyonun kontrol altına alınmasıyla birlikte; piyasada bir rahatlama, fiyat istikrarında bir denge ve vatandaşlarımızın cebinde doğrudan bir iyileşme sağlanmaktadır. Böylece aylıklara yapılan artışlar daha anlamlı hale gelmektedir.”
Temel hedefin enflasyonda kalıcı düşüş sağlayarak emeklilerin ve emekçilerin refahını kalıcı hale getirmek olduğuna vurgu yapan Işıkhan, “Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, inşallah; elde edilen kazançları milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.
Ek ödeme dahil yüzde 15,75 oranında artırıldıktan sonra kök aylıkların 14.469 TL’nin altında kalması halinde aradaki fark hazine tarafından karşılanarak ödenecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İLK KEZ 2019 YILINDA BELİRLENDİ
En düşük emekli aylığı ilk kez 2019 yılında 1000 lira olarak belirlendi. Geçen yıl temmuz ayında ise 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye yükseltildi.