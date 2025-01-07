Galatasaray'ın rönesansı: Abdülkerim, Torreira, Mertens, Icardi!
2022 yazında transfer olan futbolcular Galatasaray'a rönesansını yaşattı. Mauro Icardi milyonları etkilerken Dries Mertens, Lucas Torreira ve Abdülkerim Bardakcı dalya dedi
- 1
Tarihinin en kötü sezonlarından birini 2021-2022'de geçiren Galatasaray 2022 yazındaki operasyonla ayağa kalkmıştı. 2022 yazında gelen futbolcuların büyük bölümü sarı-kırmızılılara rönesansını yaşatan isimler oldu.
- 2
2022'de Dursun Özbek başkanlığa seçilirken futbol Erden Timur'a emanet edilmiş, teknik direktörlüğe ise Okan Buruk getirilmişti. Büyük bir değişim yaşayan sarı-kırmızılılar adeta küllerinden doğdu.
- 3
Stopere Abdülkerim Bardakcı, orta sahaya Lucas Torreira, 10 numaraya Dries Mertens santrfora Mauro Icardi transfer edildi.
-
- 4
Bu dörtlü sarı-kırmızılıların yeniden zirveye tırmanmasında kilit rol oynayan yeni omurgasını da oluşturdu.
- 5
İlk maçlarında performansı soru işaretlerini doğuran Abdülkerim devamında ligin en fark yaratan stoperlerinden birine dönüştü.
- 6
Özellikle geriden oyun kurulumunda ve ön alan baskısında aktif olan 30 yaşındaki savunmacı, Galatasaray formasıyla 100. maçına çıktı ve plaketini aldı.
-
- 7
Geride kalan iki sezonda partneri değişen Lucas Torreira ise sarı-kırmızılıların en istikrarlı oyuncularından biri oldu.
- 8
17 maça 1 gol 3 asistlik performans sığdıran Uruguaylı futbolcu AZ karşısında dalya demişti.
- 9
Dries Mertens ilerleyen yaşına rağmen performansını yükseltirken kariyerinin en skorer sezonlarından birini yaşıyor.
-
- 10
Her sezon 'futbolu bırakacak mı' sorularıyla başlayan Belçikalı, 2022'de gelen oyuncular arasında 100 maça en kısa sürede ulaşan futbolcu oldu.
- 11
Geçen sezon ligde 9 gol 16 asistlik katkı sağlayan 37 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Teknik direktör Okan Buruk, Dries Mertens'in emeklilik kararı alması halinde Galatasaray'da kalmasını ve teknik heyete katılmasına sıcak bakıyor.
- 12
Sakatlığı sebebiyle sezonu kapayan Mauro Icardi geride kalan iki sezonda attığı gollerle milyonların sevgilisi oldu.
-