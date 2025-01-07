Diyabetiniz varsa bu gıdalar tehlike yaratabilir! İşte diyabet hastalarının uzak durması gereken gıdalar ve sebepleri!

Diyabet, kan şekerinin düzenlenmesinde sorunlara yol açan bir hastalıktır. ABD'de, nüfusun yaklaşık %11'i Tip 1 veya Tip 2 diyabetle yaşıyor ve yetişkinlerin %35'i prediyabet sınıfına giriyor. Dengeli ve sağlıklı bir diyet, diyabet belirtilerini yönetmeye ve komplikasyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir. İşte diyabeti olan veya bu riski taşıyan bireylerin tüketmekten kaçınması gereken yiyecek ve içecekler!