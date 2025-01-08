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        Haberler Dünya Donald Trump'tan Kanada'nın ABD'ye ait olduğunu iddia eden harita paylaşımı | Dış Haberler

        Donald Trump'tan Kanada'nın ABD'ye ait olduğunu iddia eden harita paylaşımı

        ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması yönündeki ısrarı sürüyor. Son olarak Trump, sosyal medya platformundan paylaştığı haritada Kanada'nın zaten ABD'ye ait olduğunu ima etti ve Kanada sınırları üzerinde ABD yazan bir haritayı paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 08:47 Güncelleme: 08.01.2025 - 08:47
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        Trump'tan Kanada haritası paylaşımı
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        ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Beyaz Saray'a 4 yıl sonra geri dönmesine 12 gün kaldı. Trump'ın son günlerde en öne çıkan açıklamalarından biri de Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması yönündeki ısrarı.

        Son olarak Trump, sosyal medya platformundan paylaştığı haritada Kanada'nın zaten ABD'ye ait olduğunu ima etti ve Kanada sınırları üzerinde ABD yazan bir haritayı paylaştı. Trump paylaşımında "Oh Kanada!" ifadelerini kullandı.

        "KANADA'YI ASLINDA BİZ KORUYORUZ"

        Trump dün yaptığı açıklamada da Kanada'nın çok küçük bir ordusunun olduğunu belirterek, "Kanada'yı aslında biz koruyoruz. Bizim ordumuza güveniyorlar. Bunda sorun yok ama bunun bedelini ödemeleri gerekiyor. Bu çok haksızlık." ifadesini kullandı.

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        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
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        Trump, "Biz onlardan daha fazlasına sahibiz ve hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Dolayısıyla neden Kanada'yı korumak için yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz? Ben de (Kanada Başbakanı) Vali Trudeau'ya şöyle dedim; Eğer size maddi destek sağlamasaydık ne durumda olurdunuz?" diye konuştu ve bu durumda Kanada'nın ABD'ye bağlanması gerektiğini ileri sürdü.

        ABD'NİN 51. EYALETİ OLSUN ISRARI

        Trump Kanada'nın kontrolünü ele geçirmek için orduyu kullanmaya istekli olduğunu söylemese de yakın zamanda ülkenin kendi liderliği altında zaten "51. eyalet" olduğunu veya yakında olacağını iddia etti.

        Trump yakın zamanda Kanada, Grönland ve Panama Kanalı'nın ABD kontrolünde olması gerektiğini yönündeki açıklamalarını yineledi. Ayrıca ABD'nin Meksika Körfezi'nin adını tek taraflı olarak "Amerika Körfezi" olarak değiştireceğini iddia etti.

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        #Donald Trump
        #kanada
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