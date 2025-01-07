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        Haberler Gündem Rize'de PTT şubesinde tabancayla ateş açtı; 2 yaralı

        Rize'de PTT şubesinde tabancayla ateş açtı; 2 yaralı

        Rize'de Mermerdelen Mahallesindeki PTT Başmüdürlüğü binasında yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Rize Valiliği'nden açıklama geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 18:48 Güncelleme: 07.01.2025 - 21:02
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        PTT şubesinde tabancayla ateş açtı: 2 ölü
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        Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü kargo birimine gelen kimliği henüz belirlenemeyen zanlı, çalışanlardan Selim Okumuş ve Ömer Bayazit'e silahla ateş ederek kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Rize Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Polisler, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        ŞÜPHELİ VE ÖLENLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

        Rize’de Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT şubesinde usulsüz işlem yaptırmak isteyip, talebi kabul edilmeyince çalışanlara ateş açan şüphelinin isminin V.K. olduğu belirlendi.

        Rize Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınıp, yaşamını yitiren kişilerin ise Kargo Dağıtım Müdürü Selim Okumuş (55) ile temizlik görevlisi Ömer Beyazıt (45) olduğu öğrenildi.

        Saldırı sonrası kaçan kişinin eşkali tespit edilirken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        RİZE VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

        Rize’de PTT Başmüdürlüğü kargo bölümünde 2 PTT çalışanının hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası Rize Valiliğince yazılı açıklama yapıldı.

        Valilikçe yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “Bugün saat 17.03 sularında Rize Merkez Mermerdelen Mahallesi’nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında meydana gelen elim bir olayda, usulsüz işlem yapılmasını talep eden bir şahıs ile görevli personel arasında yaşanan tartışma sonucu iki görevli personelimiz silahla vurularak ağır yaralanmıştır. Olayın ardından ihbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edilmiştir. Yaralı personeller (Selim Okumuş, Ömer Bayazit) hastaneye kaldırılmış; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişlerdir. Saldırganın kimliği güvenlik güçlerince tespit edilmiş olup, kaçan şahsın yakalanması için emniyet ekiplerimizce çalışmalar sürmektedir. Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlatmıştır. Hayatını kaybeden personellerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileriz.”

        BAKAN URALOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

        Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Uraloğlu, Rize'de PTT çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sonucunda iki çalışanın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendiklerini belirtti.

        Uraloğlu, "Bu hain saldırıda hayatını kaybeden değerli çalışanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip ediyoruz. PTT camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun." açıklamasını yaptı.

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        #PTT Rize
        #silahlı saldırı
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