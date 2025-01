Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdareciler Günü programında açıklamalarda bulundu...

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Sizlerle birlikte bütün ilçelerimizde fedakârca görev yapan mülki idare amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Geleneksel hale gelen valiler buluşmamıza vesile olan İçişleri Bakanımızı ve ekibini de ayrıca kutluyorum. Görevi başında şehit olan veya vefat eden mülki idare amirlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Valiliklerden beklentilerimiz devletimizin imkanlarını şehirlerimizin faydasına olacak şekilde kullanmalarıdır. Aynı şekilde işleri hızlı, etkin ve verimli şekilde ifa etmenizi bekliyoruz. Yetim, öksüz ve kimsesizler başta olmak üzere devletin şefkatine ihtiyaç duyan tüm kesimlerin yanında olmanızı istiyoruz. Mülki idare amirliği sabah 8 akşam 6 arasında yapılacak bir görev değildir. Sizin vatandaşla hemhal, hemdert ve hemdem olmanız da beklenir. Her birinizden makam odalarınıza sıkışıp kalmamanızı, gönlünüzü de, kapılarınızı da, telefonlarınızı da vatandaşlarımıza açık tutmanızı özellikle rica ediyorum.

Bölgemizde çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. 910 km.lik sınırımızın olduğu komşumuz Suriye'de meydana gelen hadiseler bizi her açıdan özellikle ilgilendiriyor. Baas diktatörlüğünün çökmesi ve 13 yıldır süren katliamın sona ermesiyle artık yeni döneme girilmiştir. Azgın ve zorba bir azınlığın mazlum çoğunluğa karşı uyguladığı baskının kanlı ve çirkin yüzü ortaya çıkmıştır. Gün geçmiyor ki ülkenin bir şehrinden toplu mezar çıkmasın. Hemen her gün insanlık adına, insani değerler adına gerçekten utanç ve dehşet verici haberlerle karşılaşıyoruz.

Muhalefet ve ırkçı çevreler ne derse desin, 13 yıllık insani politikamıza zarar verecek yaklaşımlar içinde olmayacağız. Türkiye'nin en kritik seçimlerinde sergilediğimiz duruşa kimsenin leke bulaştırmasına müsaade etmeyiz. Bu meseleye dair yaklaşımımız, açık söylüyorum sıfır toleranstır. Her insan kendi vatanında kök salar ve elbette orada yaşamak ister. Suriyeli kardeşlerimizin evlerine huzurla dönebilmeleri bizim için insani görev bölgesel istikrar açısından stratejik önceliktir.

Gönüllü olarak yurtlarına dönmek isteyen Suriyeli kardeşlerimize her türlü kolaylığı sağlayacağız. Ancak kimseyi zorla göndermek gibi yanlışa düşmeyeceğiz. Ülkemize katkı yapmak isteyen, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak bizlere zenginlik katan Suriyeli kardeşlerimizin elinden tutmaya devam edeceğiz.

"ÜLKEMİZDE VE BÖLGEMİZDE TERÖRÜN HİÇBİR ŞEKİLDE YER OLMADIĞINI HER FIRSATTA VURGULUYORUZ"

Hiçbir aksaklığın, nahoş durumun yaşanmaması için her birinizin özenli davranacağına inanıyorum. Ülkemizde ve bölgemizde terörün hiçbir şekilde yer olmadığını her fırsatta vurguluyoruz. Amacımız ülkemizin sırtına vurulan 40 yıllık o kamburunu ilanihaye ortadan kaldırmaktır. Suriye devrimi ile birlikte hem ülkemizin hem de bölgemizin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır. Devletimizin uhdesinde bulunan her türlü imkanı kullanarak terörsüz Türkiye idealimizi inşallah gerçekletireceğiz.