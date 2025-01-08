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        İtalya'da bir köy hasta olmayı yasakladı

        İtalya'da küçük bir köy ağır bir şekilde hasta olmayı yasakladı. Ancak bu yasağın arkasında sağlık sistemine dair başka bir hikaye var.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 08.01.2025 - 07:24 Güncelleme: 08.01.2025 - 07:24
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        İtalya'da küçük bir köy ağır bir şekilde hasta olmayı yasakladı.

        İtalya'nın güneyinde yer alan ve en fakir bölgelerinden biri olan Calabria'da yer alan Belcastro köyünün belediye başkanı Antonio Torchia, "acil tıbbi müdahale gerektirecek herhangi bir hastalığa yakalanmayı" yasakladığını açıkladı.

        Ancak tabii bu yasakta bir bit yeniği var.

        Torchia, bu yasağı "şaka yollu bir provokasyon" olarak tanımlıyor. Torchia'ya göre bu yasak, bölge yöneticilerine yerel sağlık sistemine dair uyarıda bulunmaktan daha etkili.

        Belcastro'nun 1.200 sakini 65 yaşından büyük, ancak en yakın acil müdahale birimi 45 km. uzakta.

        Torchia, bu polikliniğe saatte sadece 30 km. hız yapılabilen bir yolla erişildiğini de sözlerine ekliyor.

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        Bu yüzden Torchia, "tıbbi müdahaleye ulaşmak için alınması gereken yolun en az hastalık kadar riskli olduğunu" belirtiyor.

        Köydeki tek doktor muayenesinin düzensiz bir şekilde çalıştığını, hafta sonları, tatiller ve çalışma saatleri dışında hizmet vermediğini vurguluyor.

        Belediye başkanının duyurduğu yasağın kapsamında "ev kazasına yol açacak aktivitelere katılmak, evi terk etmek, seyahat etmek ya da spor yapmak" da var.

        Küba'dan doktorlar geldi

        Calabria'daki sağlık sistemi, kötü yönetim ve mafya müdahalesi yüzünden büyük bir zarar uğramış durumda. Bu yüzden 15 yıl önce bölgedeki sağlık sisteminin yönetimi merkezi hükümete verildi.

        Ancak Roma'nın atadığı yöneticiler, hastanelerin yüz yüze olduğu yüksek miktarda borçla başa çıkamadı.

        Bu da bölgedeki tıbbi personelin ve yatakların yetersiz kalmasına yol açtı.

        2009'dan beri bölgede 18 hastane kapandı.

        Bu yüzden bölgede yaşayan iki milyon insanın neredeyse yarısı sağlık hizmeti almak için başka bölgelere gidiyor.

        2022'de Küba'nın bölgeye 497 doktor göndereceği belirtilmişti.

        Bölge Valisi Roberto Occhiuto, geçen yıl bu doktorların Calabria'daki hastaneleri kurtardığını söyledi.

        Belcastro köyünde yaşayanlar ise Torchia'nın bu yasakla doğru bir noktaya parmak bastığını düşünüyor.

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