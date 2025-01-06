Kanada Başbakanı istifa etti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, partisi Kanada Liberal Partisinden ve başbakanlık görevinden istifa etti. Trudeau, bir sonraki lider seçilene kadar görevine devam edeceğini belirtti.

Trudeau "Ben bir savaşçıyım çünkü bu ülkenin daha iyi olmasını istiyorum. Ancak meclis adeta felce uğradı. Bu sebeple 2024 martına kadar yeni bir meclis dönemi gerekiyor. Ailemle kariyerim hakkında görüşmelerde bulundum. Çocuklarımla paylaştığım kararı sizinle de paylaşıyorum; partimden ve başbakanlık görevimden istifa ediyorum. Partim yeni bir lider seçene kadar görevlerime devam edeceğim. Karar verdim ki bu iç tartışmalarla boğuşmaktan dolayı ben artık iyi bir seçenek değilim" dedi.

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Trudeau ayrıca "Kanadalılar en iyisini hak ediyor. Önümüzdeki seçimlerde en iyi seçimin yapılmasını diliyorum. Orta sınıfın gelişmesi için çaba gösterdik. Ücretleri artırdık. Aileler için çalıştık. Fakirliği azalttık" dedi.