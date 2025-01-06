Zelenskiy: Rus halkına saygı duymuyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Lex Fridman'ın Youtube kanalına konuk oldu. Zelesnkiy 2 saati aşan mülakatta Ukrayna Savaşı'ndan 47. ABD Başkanı Donald Trump'a; barış olasılığından ailesinin geçmişine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, Rus halkına ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenmek istemediğini çünkü artık onlara saygı duymadığını ifade etti. Zelesnkiy "Rus halkı beni dinlemek istemiyor. Sağır gibiler. Birçok gerekçe de sunabilirler ama bu hiçbir şeyi değiştirmez. Açıkçası onlarla konuşmaya

Ukrayna Devlet Başkanı diğer yandan olası barış görüşmeleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Diyaloğa açık olduklarını getiren Volodimir Zelenskiy "Diyaloğa açığız ancak meselelerin konuşarak çözüleceğini zannedenler, üzgünüm ancak safça düşünüyorlar. Karşımızda barış istemeyen

tenezzül etmiyorum artık. Rus halkına saygım yok." dedi. Zelenskiy ayrıca Rusya ve Ukrayna'nın iki farklı millet olduğunu dile getirdi.

insanlar var. Biz ateşkesi değil savaşın sonlandırılmasını konuşmalıyız ve bunun için de sahada güçlü olmak zorundayız." dedi.

Zelenskiy barış için Donald Trump'a güvendiklerini belirterek "Trump, Putin'i baskı altına alabilecek güce ve kabiliyete sahip." dedi. Zelenskiy, Donald Trump'tan Rusya'ya karşı yaptırımları artırmasını talep ederken; Rus gazının artık kullanılmaması gerektiğini onun yerine ABD gazı ve petrolünün kullanılmasının daha doğru olacağını vurguladı.