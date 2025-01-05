Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi? "Brothers Home" skandalı hakkında neler biliniyor?

Dünyayı kasıp kavuran pembe üniformalı, maskeli insanların görev aldığı, 456 kişinin büyük bir para ödülünü kazanmak için oyun oynadığı o diziyi bir çoğumuz biliyoruz. Squid Game…

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2021 yılında dizinin ilk sezonu çıktığında bir anda tüm ortamlarda bu dizi konuşulmaya başlandı. Güney Kore'de maddi sıkıntı yaşayan 456 kişi, ilk bakışta masum gibi görünen oyunları oynamaya başladı, ancak oyunları kaybedenlerin yaşamlarını riske atması gerekti. Tüm oyunlar, oyuncuları psikolojik ve fiziksel olarak sınarken, diziyi izleyenleri de psikolojik olarak zorladı.

Şimdilerde 3. sezonu çıkan dizi, hem sosyal medyada hem de arkadaş ortamlarında herkesin dilinde. Çoğumuzun aklına gelen soru ise "Bu hikayenin gerçek olma ihtimali var mı?" Sosyal medya platformlarında da "Squid Game" dizisinin gerçek bir olaydan esinlenildiği iddia edilen bazı görseller paylaşılıyor. Ancak kısa bir araştırmayla bu görsellerin yapay zekayla oluşturulduğunu bulmak mümkün.

Sosyal medyada Squid Game dizisinin gerçek bir olaydan esinlenildiğinin iddia edildiği görsel. Güney Kore'de veya başka bir ülkede, "Squid Game" dizisindeki gibi bir olayın yaşandığına dair herhangi bir gerçek vaka bulunmuyor. Ancak dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, hikâyenin ilhamını gerçek hayatta karşılaşılan ekonomik eşitsizliklerden, toplumsal adaletsizliklerden ve insanların hayatta kalma mücadelelerinden aldığını söylüyor.

Bu temalar, yalnızca Squid Game ile sınırlı değil. Güney Kore yapımı başka birçok dizi ve film de ülkenin toplumsal sorunlarını anlatıyor. Örneğin, Blind dizisi ya da 2019 yılında Oscar ödüllerine damga vuran Parasite filmi, toplumsal sınıf çatışmalarını ve ekonomik eşitsizlikleri gözler önüne seriyor. Bu tür yapımlar, Güney Kore’nin hızlı modernleşme süreci sırasında yaşanan toplumsal çalkantılarına ve karanlık geçmişine ışık tutuyor.

Peki Güney Kore yapımı dünyayı kasıp kavuran ve izleyenleri gerilime sürükleyen bu tarz içeriklerin arka planında ne olabilir? "HAN NEHRİ MUCİZESİ"NİN ARKASINDAKİ TRAJEDİ 1980'lerde Güney Kore, ekonomik bir patlama yaşıyordu. 1950'lerde Kore Savaşı'nın yaralarını saran ülke, hızla büyüyerek 1986 Asya Oyunları ve 1988 Seul Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyordu. Ancak bu "Han Nehri Mucizesi" olarak adlandırılan ekonomik büyüme hikayesi, arka planda büyük bir toplumsal trajediyi gizliyordu.

"DİLENCİLERE VE SERSERİLERE KARŞI SERT ÖNLEMLER" Nisan 1981'de dönemin Başbakanı Nam Duck-woo'ya bir mektup ulaştı. Askeri darbeyle iktidarı ele geçiren Chun Doo-hwan tarafından yazılan bu mektupta, sokaklardaki dilencilere ve "serserilere" karşı sert önlemler alınması emrediliyordu. Bu talimat doğrultusunda sosyal yardım merkezleri kurulmaya başlandı ve polis, sokakları "temizlemek" amacıyla evsizleri, engellileri ve kimliksiz bireyleri keyfi olarak gözaltına alma hakkında sahipti.

'Serserilerin' keyfi olarak gözaltına alınmasına izin veren yönetmelik uyarınca sosyal yardım merkezleri kuruldu ve Busan gibi büyük şehirlerde "Serserileri Taşıma Aracı" yazısı taşıyan otobüsler görülmeye başlandı. REKLAM GÜNEY KORE TARİHİNİN EN KARANLIK OLAYLARINDAN BİRİ Evsizler, engelliler, bazı yetim çocuklar ve hatta sorulduğunda kimliklerini göstermeyen sıradan vatandaşlar bile "Sosyal Arınma Projeleri"nin bir parçası olarak merkezlere götürüldü. İşte tam noktada 1980'lerin ortasında Güney Kore'de yaşanan "Brothers Home" (Kardeşler Evi) skandalıyla karşılaşıyoruz. Bu sosyal rehabilitasyon merkezlerin en büyüğü olan Brothers Home, Busan'da faaliyet gösteriyordu ve bu ülke tarihinin en karanlık olaylarından biri olarak biliniyor.

Resmi olarak evsizlere ve bakıma muhtaç insanlara yardım amacıyla kurulan bu rehabilitasyon merkezi, gerçekte insan hakları ihlalleri ve kötü muameleyle anıldı. İnsanlar zorla toplanarak bu merkeze gönderiliyor, burada kölelik koşullarında çalıştırılıyor ve fiziksel, psikolojik şiddete maruz kalıyordu. İNSAN HAKLARI İHLALLERİ Uluslararası basında çıkan haberlere göre, Brothers Home'da kalanlar uzun saatler boyunca ağır işlerde çalıştırılıyor, ancak hiçbir ödeme almıyordu. Yetersiz beslenme ve sağlık hizmetleri nedeniyle yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. Bazı mahkumlar cinsel istismara uğradı ve sürekli fiziksel şiddet gördü.

Han Jong-sun, 8 yaşındayken Brothers Home'a götürülen binlerce mağdurdan sadece biriydi. 2016 yılında CNN'e verdiği röportajda, "Işıklar kapatıldığında cinsel taciz başlardı. Şiddet o kadar yoğundu ki bir süre sonra hayatta kalma içgüdüsüyle uyum sağlamaya çalıştım" ifadelerini kullandı. Al Jazeera'nın haberine göre, Brothers Home'daki insanların yalnızca yüzde 10'u gerçekten evsizdi.

REKLAM 1987 YILINDA ÇALIŞANIN İHBARIYLA ORTAYA ÇIKTI Bu korkunç olay, 1987 yılında, eski bir Brothers Home çalışanının ihbarı ve basının araştırmaları sonucunda gün yüzüne çıktı. O dönem muhalefet partisi tarafından 1987'de merkezle ilgili yayınlanan bir raporuna göre, 12 yıl boyunca 500'den fazla tutuklunun insanlık dışı muamele nedeniyle öldüğü tespit edildi. REKLAM Ancak hiç kimse ölümlerden veya gerçekleşen insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulmadı.

Brothers Home'un kurucusu ve yöneticisi Park In-keun, insanların zorla merkeze alınmasından, kötü muamelelerden ve zorla çalıştırılmalarından doğrudan sorumlu tutuldu. Ve bunun karşılığında 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Güney Kore hükümeti, bu süreçte aktif rol oynamış olmasına rağmen hiçbir yetkili yargılanmadı. Bu durum, halk arasında büyük bir öfkeye neden oldu.

Sonuç olarak Brothers Home, Güney Kore tarihinin en karanlık insan hakları ihlallerinden biri olarak hafızalara kazındı. Yüzlerce kişinin ölümüne, binlerce kişinin hayatlarına büyük bir trajediyle devam etmesine neden oldu ve tam anlamıyla adaletin sağlanmaması halkı derin bir hayal kırıklığına uğrattı. Bugün de izlediğimiz pek çok Güney Kore yapımı dizi ya da filmde bu karanlık geçmişten ilham alarak toplumsal hafızayı diri tutmaya devam ediyor.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.