Umut Akyürek, Ferdi Tayfur'un 'Fadimesi'nin kendisi olduğunu açıkladı

2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vefatı derin bir üzüntüye neden oldu.

REKLAM advertisement1

Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesiyle sarsılan kişilerden biri de şarkıcı Umut Akyürek.

Keza Umut Akyürek; kariyerine, Ferdi Tayfur'un vokalistliğini yaparak adım atmış.

Umut Akyürek, Ferdi Tayfur'un hit şarkısı "Fadime'nin Düğünü'ndeki 'Fadime'nin kendisi olduğunu açıkladı. Akyürek, bu konuda şunları söyledi: Vokal yaptım Ferdi ağabeye Kimse bilmez bunu. Hatta "Fadime’nin Düğünü"ndeki 'Fadime' benim. Benim için özeldir Ferdi ağabey... REKLAM

Umut Akyürek’in eşi Oktay Ertuğrul da Tayfur’la ilgili bir anısını paylaştı: 30 yıl önce, genç bir çift olarak Ferdi Tayfur’un yanına gitmiştik. Bizi gördü ve "Bu çocuklar benim vokalistim olsun. Okul masraflarımızı karşılamak için bize iş verdi. O dönemde vokaliste ihtiyacı olmamasına rağmen bu jesti yaptı.

Umut Akyürek - Oktay Ertuğrul