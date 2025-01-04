Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı için önce Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlendi.

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TUĞÇE TAYFUR AYDIN İLE ŞİRİN GÖZALICI ARASINDA NELER OLDU?

Muhammet Aydın ile tanıştıktan kısa bir sonra evlenen Tuğçe Tayfur Aydın'ın babasıyla sorunlar yaşadığı iddia edilmişti. Gözlerden uzak bir hayat süren ve kızının düğününe de gitmeyen Ferdi Tayfur, "Zamanında neden bırakıp kaçtığımı şimdi anladınız mı?" mesajı paylaşılmıştı. Tuğçe Tayfur Aydın ise isim vermeden babasının basın danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı’yı hedef aldı. Tuğçe Tayfur mesajı babasının değil; yardımcısı Şirin Gözalıcı’nın yazdığını iddia etti.

Ferdi Tayfur'a veda günü Haberi Görüntüle

Tuğçe Tayfur ise paylaşımın altına; "İşte sen Şirin Hanım'a demişsin ki 'kim ne yapar kendine yapar' yaz, o yazmış 'anladınız mı yıllar önce neden kaçıp gittiğimi' neyse atamızla laf dalaşına girecek değilim. Annem bana çok güzel edep ve saygıyı öğretti. Benim muhatabım bu konuda sen de değilsin zaten. Aynen dediğin gibi bu hayatta kim ne yaparsa kendine yapar. İnsan haddini ve yerini bilecek, bilmiyorsa da öğreteceğim ona. Aramıza girmesine izin vermeyeceğim istediği kadar video çeksin istediği kadar arkamdan insanlara o bizim ailemizden değil desin" mesajını yazdı, kısa süre sonra da sildi.

MAHKEMELİK OLDULAR

Ferdi Tayfur, daha sonra da kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı dava açmıştı.