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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın yenilmezlik serisi 21 maça çıktı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın yenilmezlik serisi 21 maça çıktı!

        Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında ağırladığı Göztepe'yi Osimhen (pen.) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 mağlup ederek, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 11'e yükseltti. Lider Cimbom, resmi maçlardaki yenilmezlik serisini ise 21 maça çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 04.01.2025 - 21:34 Güncelleme: 04.01.2025 - 21:34
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        • 1

          Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, Göztepe’yi konuk etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 1-1 berabere sona eren mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve puanını 47’ye çıkararak liderliğini peçinledi.

        • 2

          Galatasaray bu sonuçla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 11'e çıkardı.

        • 3

          Cimbom, Göztepe galibiyetiyle birlikte yenilmezlik serisini de sürdürdü.

        • 4

          En son UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys’a yenilen Galatasaray, daha sonra oynadığı maçlarda kaybetmedi.

        • 5

          Sarı-kırmızılılar 15’i Süper Lig, 6’sı da Avrupa Ligi olmak üzere toplam 21 müsabakada, 16 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.

        • 6

          Galatasaray, bu hafta Ziraat Türkiye Kupası’nda ve Süper Lig’de Başakşehir ile karşılaşacak.

        • 7

          Sarı-kırmızılılar, turuncu-lacivertlilerle kupada evinde, ligde ise deplasmanda mücadele edecek.

        • 8

          GÖZTEPE'YE KARŞI SERİ 10 MAÇA ÇIKTI!

          Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de Göztepe ile evinde oynadığı son 10 maçı da kazandı.

        • 9

          Göztepe son olarak 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul’daki karşılaşmada 1-1 berabere kalarak deplasmandan puanla ayrılmıştı.

        • 10

          Cimbom, bu maçın ardından konuk ettiği rakibini 10 müsabakada mağlup etti.

        • 11

          KALESİNİ YİNE KAPATAMADI

          Öte yandan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bu sezon çıktığı 17 maçın 13'ünde kalesinde gol gördü.

        • 12

          Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geçen 2 sezona oranla kalesini savunmakta zorlanan sarı-kırmızılı ekip, Göztepe'nin de gol atmasına engel olamadı.

        • 13

          Galatasaray, ligde geride kalan bölümde Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor ve Sipay Bodrum FK maçları haricinde kalesini gole kapatamadı.

          Sarı-kırmızılı ekip, sezonun geride kalan bölümünde 20 gol yedi.

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