Galatasaray'ın yenilmezlik serisi 21 maça çıktı!
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında ağırladığı Göztepe'yi Osimhen (pen.) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 mağlup ederek, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 11'e yükseltti. Lider Cimbom, resmi maçlardaki yenilmezlik serisini ise 21 maça çıkardı.
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Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, Göztepe’yi konuk etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 1-1 berabere sona eren mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve puanını 47’ye çıkararak liderliğini peçinledi.
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Galatasaray bu sonuçla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 11'e çıkardı.
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Cimbom, Göztepe galibiyetiyle birlikte yenilmezlik serisini de sürdürdü.
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En son UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys’a yenilen Galatasaray, daha sonra oynadığı maçlarda kaybetmedi.
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Sarı-kırmızılılar 15’i Süper Lig, 6’sı da Avrupa Ligi olmak üzere toplam 21 müsabakada, 16 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.
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Galatasaray, bu hafta Ziraat Türkiye Kupası’nda ve Süper Lig’de Başakşehir ile karşılaşacak.
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Sarı-kırmızılılar, turuncu-lacivertlilerle kupada evinde, ligde ise deplasmanda mücadele edecek.
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GÖZTEPE'YE KARŞI SERİ 10 MAÇA ÇIKTI!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de Göztepe ile evinde oynadığı son 10 maçı da kazandı.
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Göztepe son olarak 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul’daki karşılaşmada 1-1 berabere kalarak deplasmandan puanla ayrılmıştı.
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Cimbom, bu maçın ardından konuk ettiği rakibini 10 müsabakada mağlup etti.
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KALESİNİ YİNE KAPATAMADI
Öte yandan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bu sezon çıktığı 17 maçın 13'ünde kalesinde gol gördü.
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Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geçen 2 sezona oranla kalesini savunmakta zorlanan sarı-kırmızılı ekip, Göztepe'nin de gol atmasına engel olamadı.
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Galatasaray, ligde geride kalan bölümde Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor, Onvo Antalyaspor ve Sipay Bodrum FK maçları haricinde kalesini gole kapatamadı.
Sarı-kırmızılı ekip, sezonun geride kalan bölümünde 20 gol yedi.