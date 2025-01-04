3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
Zonguldak'ta, evinde eşofman ipi ile boğulmuş halde bulunan 3.5 yaşındaki Efe Mahmut Kalfa soruşturmasında, 23 yaşındaki anne Cansever Kalfa oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinde, eşi M.K.'nin başkası ile ilişki yaşadığını iddia eden Kalfa, "Öyle bir an aklıma geldi, iple boğdum" dedi. Katil zanlısı anne, adliyeye sevk edildi
Zonguldak'ta kan donduran olay, dün Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi'ndeki 3 katlı bir evin en alt katında meydana geldi.
"EFE'NİN BOĞAZINA İP DOLANDI" DEDİ
DHA'daki habere göre çöp atmak için dışarı çıkıp, eve dönen Cansever Kalfa (23), oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı (3.5) boğazına ip dolanmış halde, evin salonunda hareketsiz bulduğunu söyleyerek, komşularından yardım istedi.
SAĞLIK EKİPLERİ ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ
Çığlıkları duyup, gelen üst komşu çocuğun boğazındaki eşofman ipini bıçakla keserken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.
ANNE VE BABANIN İFADESİ ALINDI
Kalfa'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cansever Kalfa ile eşi M.K. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
OĞLUNU ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
Cansever Kalfa, Cinayet Büro Müdürlüğü’nde verdiği ifadede, oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Eşi M.K.'nin başkası ile ilişki yaşadığını iddia edip, bu durumu kabullenemediğini söyleyen Kalfa, "Öyle bir an aklıma geldi, iple boğdum" dedi.
ZANLI ANNE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cansever Kalfa, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheli annenin savcılıktaki işlemleri sürüyor.
BARTIN'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Zonguldak'ta annesi Cansever Kalfa (23) tarafından iple boğulan 3,5 yaşındaki Efe Mahmut Kalfa'nın cenazesi, Zonguldak'tan Bartın'a getirildi.
Cenaze aracıyla getirildiği Bartın'ın Akmanlar köyünde babasının ailesinin evinde küçük çocuk için helallik alındı. Çocuğun cenazesi, köy camisinde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.