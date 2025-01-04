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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3.5 yaşındaki Efe Mahmut Kalfa'yı annesi boğmuş | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!

        Zonguldak'ta, evinde eşofman ipi ile boğulmuş halde bulunan 3.5 yaşındaki Efe Mahmut Kalfa soruşturmasında, 23 yaşındaki anne Cansever Kalfa oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinde, eşi M.K.'nin başkası ile ilişki yaşadığını iddia eden Kalfa, "Öyle bir an aklıma geldi, iple boğdum" dedi. Katil zanlısı anne, adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 14:37 Güncelleme: 04.01.2025 - 16:10
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        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
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        Zonguldak'ta kan donduran olay, dün Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi'ndeki 3 katlı bir evin en alt katında meydana geldi.

        "EFE'NİN BOĞAZINA İP DOLANDI" DEDİ

        DHA'daki habere göre çöp atmak için dışarı çıkıp, eve dönen Cansever Kalfa (23), oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı (3.5) boğazına ip dolanmış halde, evin salonunda hareketsiz bulduğunu söyleyerek, komşularından yardım istedi.

        SAĞLIK EKİPLERİ ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ

        Çığlıkları duyup, gelen üst komşu çocuğun boğazındaki eşofman ipini bıçakla keserken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        ANNE VE BABANIN İFADESİ ALINDI

        Kalfa'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cansever Kalfa ile eşi M.K. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        OĞLUNU ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

        Cansever Kalfa, Cinayet Büro Müdürlüğü’nde verdiği ifadede, oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Eşi M.K.'nin başkası ile ilişki yaşadığını iddia edip, bu durumu kabullenemediğini söyleyen Kalfa, "Öyle bir an aklıma geldi, iple boğdum" dedi.

        ZANLI ANNE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cansever Kalfa, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheli annenin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

        BARTIN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

        Zonguldak'ta annesi Cansever Kalfa (23) tarafından iple boğulan 3,5 yaşındaki Efe Mahmut Kalfa'nın cenazesi, Zonguldak'tan Bartın'a getirildi.

        Cenaze aracıyla getirildiği Bartın'ın Akmanlar köyünde babasının ailesinin evinde küçük çocuk için helallik alındı. Çocuğun cenazesi, köy camisinde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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