Breaking Bad dizisindeki Walter White'ın evi satışta!

ABD'nin Albuquerque kentinde yer alan ve popüler televizyon dizisi Breaking Bad ile tanınan evin satışa çıkarıldığı duyuruldu.

People dergisinde yer alan habere göre dört yatak odalı, bir banyolu, 177 metrekarelik evin 4 milyon dolara yeni sahibini beklediği açıklandı.

Gayrimenkul şirketi Zillow'a göre banliyö tarzındaki çiftlik evi görünümüne sahip bu evin piyasa değeriyse yaklaşık 343.100 dolar... Yani diziyle birlikte evin değeri yaklaşık 12 kat arttı.

Yerel bir haber kanalı olan KOB 4 Eyewitness News'e göre, Bryan Cranston ve Aaron Paul'un başrollerini paylaştığı dizi 2013'te sona erdiğinden bu yana, ikonik ev dünyanın dört bir yanından turistlerin akınına uğradı.

Evin şimdiki sahiplerinden biri olan ve burada kardeşleriyle büyüyen Joanne Quintana, evin 1973 yılında şu anda hayatta olmayan ebeveynleri Fran ve Louis Padilla tarafından satın alındığını söyledi.

2006 yılında çekimler için kapılarının çalınmasıyla evin ünlendiğini belirten Quintana, hayranların ilgisi nedeniyle ilginç olaylar yaşandığını aktardı.

Quintana, sabah 4.30 civarında kapı ziline basıldığını ve annesinin kapıyı açtığında Walter White adına gönderilmiş bir paket bulduğunu anlattı. Bunun üzerine eve bir bomba imha ekibi gönderildi.