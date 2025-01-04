Breaking Bad dizisindeki Walter White'ın evi satışta!
Breaking Bad dizisindeki Walter White'ın evi, 4 milyon dolara satışa sunuldu
ABD'nin Albuquerque kentinde yer alan ve popüler televizyon dizisi Breaking Bad ile tanınan evin satışa çıkarıldığı duyuruldu.
People dergisinde yer alan habere göre dört yatak odalı, bir banyolu, 177 metrekarelik evin 4 milyon dolara yeni sahibini beklediği açıklandı.
Gayrimenkul şirketi Zillow'a göre banliyö tarzındaki çiftlik evi görünümüne sahip bu evin piyasa değeriyse yaklaşık 343.100 dolar... Yani diziyle birlikte evin değeri yaklaşık 12 kat arttı.
Walter White karakterinin ailesiyle birlikte yaşadığı ev olarak kullanılan mülk, dizinin hayranları arasında simge haline geldi.
Yerel bir haber kanalı olan KOB 4 Eyewitness News'e göre, Bryan Cranston ve Aaron Paul'un başrollerini paylaştığı dizi 2013'te sona erdiğinden bu yana, ikonik ev dünyanın dört bir yanından turistlerin akınına uğradı.
WALTER WHITE ADINA PAKET GÖNDERDİLER
Evin şimdiki sahiplerinden biri olan ve burada kardeşleriyle büyüyen Joanne Quintana, evin 1973 yılında şu anda hayatta olmayan ebeveynleri Fran ve Louis Padilla tarafından satın alındığını söyledi.
2006 yılında çekimler için kapılarının çalınmasıyla evin ünlendiğini belirten Quintana, hayranların ilgisi nedeniyle ilginç olaylar yaşandığını aktardı.
Quintana, sabah 4.30 civarında kapı ziline basıldığını ve annesinin kapıyı açtığında Walter White adına gönderilmiş bir paket bulduğunu anlattı. Bunun üzerine eve bir bomba imha ekibi gönderildi.
Aile daha sonra evi korumak için bir çit ve hareket sensörlü kameralar yerleştirdi.
Breaking Bad, toplam 62 bölüm süren beş sezonuyla Emmy ödüllü bir fenomene dönüşerek bu sakin sokağı beklenmedik bir şekilde odak noktası haline getirdi.
Evin sahipleri mülkü artık satışa çıkarma zamanının geldiğini ifade ederek "Bu ev, 1973'ten beri ailemizin yuvasıydı, neredeyse 52 yıl geçti. Artık sadece anılarımızı alıp ayrılacağız. Ayrılma vakti geldi. Yorulduk. Artık mücadele etmeye gerek yok" şeklinde konuştu.
*Fotoğraflar DHA ve AP tarafından servis edilmiştir.