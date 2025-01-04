Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        44
        Fenerbahçe
        FB
        36
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        30
        Göztepe
        GÖZ
        28
        Beşiktaş
        BJK
        27
        ikas Eyüpspor
        EYP
        27
        Rams Başakşehir
        İBFK
        23
        Gaziantep FK
        GFK
        21
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        21
        Kasımpaşa
        KSM
        20
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Trabzonspor
        TS
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        19
        Bellona Kayserispor
        KYS
        15
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        14
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i... - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i...

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Ligin ilk devresini lider tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu maçtan da galip ayrılarak Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumak istiyor. Galatasaray'ın tek eksiği Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle mücadelede forma giyemiyor. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.01.2025 - 09:33 Güncelleme: 04.01.2025 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.

          RAMS Park'taki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

        • 2

          Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 14 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 44 puanla haftaya zirvede girdi.

          Göztepe ise 8 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 28 puanla 4. sırada yer aldı.

        • 3

          TEK EKSİK ICARDI

          Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle mücadelede forma giyemiyor.

          UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi, sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almıyor.

        • 4

          3 İSİM SINIRDA

          Galatasaray'da 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

          Sarı-kırmızılı futbolcular Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, bu maçta sarı kart görmeleri halinde 19. haftadaki RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

        • 5

          OSIMHEN DURDURULAMIYOR

          Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor.

          Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 15 maçta 12 gol attı.

          Süper Lig'de 11 karşılaşmada 9 gol kaydeden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

        • 6

          LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

          Süper Lig'de 47 kez fileleri havalandıran Galatasaray, ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor.

          Sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 19 gol gördü.

        • 7

          YUNUS AKGÜN'ÜN 10 GOLÜ VAR

          Sarı-kırmızılılarda bu sezon başarılı bir performans sergileyen Yunus Akgün, attığı gollerle takımına büyük katkı sağlıyor.

          UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol atan milli oyuncu, Süper Lig'de de skorer performansını sürdürüyor. Son olarak ligin 17. haftasındaki Bellona Kayserispor maçında fileleri havalandıran Yunus, Süper Lig'de de 16 maçta 5 gol kaydetti.

        • 8

          BU SEZON SADECE SAHASINDA PUAN KAYBETTİ

          Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı maçlarda sadece evinde puan kaybı yaşadı.

          Ligde deplasmandaki bütün maçlarını kazanan "Cimbom", sahasında da Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'la berabere kalarak puan kaybetti.

        • 9

          İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i:

          Fernando Muslera

        • 10

          Kaan Ayhan

        • 11

          Davinson Sanchez

        • 12

          Abdülkerim Bardakcı

        • 13

          Ismail Jakobs

        • 14

          Lucas Torreira

        • 15

          Gabriel Sara

        • 16

          Barış Alper Yılmaz

        • 17

          Dries Mertens

        • 18

          Yunus Akgün

        • 19

          Victor Osimhen

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        13 yaşındaki Efe yasa boğdu! Bir anneyi kahreden an!
        13 yaşındaki Efe yasa boğdu! Bir anneyi kahreden an!
        Daha 20 yaşındaydı... İki arkadaşın kanlı kavgası!
        Daha 20 yaşındaydı... İki arkadaşın kanlı kavgası!
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Meteoroloji saat verip uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 5 bölgede sağanak!
        En iyi 5 Alfred Hitchcock filmi
        En iyi 5 Alfred Hitchcock filmi
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Örnek transfer Gabriel Sara!
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cenaze programında değişiklik
        Cenaze programında değişiklik
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        Mikautadze hareketliliği artacak!
        Çin elektrikli uçan arabasını tanıttı
        Çin elektrikli uçan arabasını tanıttı
        Beşiktaş kötü gidişe 'dur' diyemedi!
        Beşiktaş kötü gidişe 'dur' diyemedi!
        Trump'ın davası 10 Ocak'ta görülecek
        Trump'ın davası 10 Ocak'ta görülecek
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Bu yiyecekler adlarını gerçek insanlardan alıyor!
        Habertürk Anasayfa