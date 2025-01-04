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        Haberler Gündem 3. Sayfa 13 yaşındaki Efe yasa boğdu! Bir anneyi kahreden an | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        13 yaşındaki Efe yasa boğdu! Bir anneyi kahreden an!

        Kocaeli'nde, 13 yaşındaki Eyüp Efe Özuygur, annesiyle yemek yedikten sonra odasına gitti. Bulaşık yıkayan anne duyduğu ses üzerine çocuğun odasına koştu. Diğer odaları da kontrol eden anne, 7'nci kattaki evlerinin penceresinden düşen oğlunu zeminde görünce feryatlar yükseldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 09:19 Güncelleme: 04.01.2025 - 11:22
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        13 yaşındaki Efe yasa boğdu! Bir anneyi kahreden an!
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        Kocaeli'nde olay, Gebze Hacıhalil Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi'nde meydana geldi. Gebze Osman Gazi Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi olan Eyüp Efe Özuygur (13), iddiaya göre, yemek yedikten sonra odasına geçti.

        ANNESİ SESİ DUYUP ODASINA KOŞTU

        DHA'daki habere göre bu sırada mutfakta bulaşık yıkayan annesi, bir süre sonra duyduğu ses nedeniyle çocuğun odasına koştu.

        ZEMİNDE HAREKETSİZ YATIYORDU

        Eyüp Efe'yi odada göremeyen anne, diğer odaları da kontrol ettikten sonra aşağıya baktı. Oğlunu zeminde hareketsiz halde gören anne, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, yardım istedi.

        ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Eyüp Efe Özuygur’u Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eyüp Efe Özuygur'un cenazesi, dün ikindi vaktinin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gebze Pelitli Mezarlığı’na defnedildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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        #kocaeli
        #Son dakika haberler
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