Trump'ın davası 10 Ocak'ta görülecek

Donald Trump'a yönelik sus payı suçlamasından ötürü açılan davada karar 10 Ocak'ta verilecek
ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump'a sus payı suçlamasıyla açılan dava 10 Ocak'ta görülecek. Hâkim Juan Merchan tarafından yayımlanan bildiriye göre Trump dilerse mahkemeye çevrim içi olarak katılabilecek.
47. ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump hakkında sus payı suçlamasıyla açılan davada karar 10 Ocak tarihinde verilecek. 10 Ocak'ta görülecek davaya Donald Trump isterse çevrim içi olarak katılabilecek.
Dava, sabah saat 9.30'da görülecek. Donald Trump'ın hapis cezası almayacağı öngörülürken temyize gitmesi bekleniyor.
SUS PAYI DAVASI
Donald Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels ile yaşadığı ilişki nedeniyle gündeme gelmişti. Donald Trump'ın avukatı Michael Cohen'in Daniels'a susması için 130 bin dolar verdiğini iddia edilmişti. İddialar doğrultusunda açılan davanın kararı 10 Ocak'ta verilecek.