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        Haberler Dünya ABD İran'ı vurma planı hazırladı | Dış Haberler

        Joe Biden yönetimi İran'ın nükleer tesislerini vurma planı hazırladı

        Orta Doğu'da özellikle İran ile Husiler arasındaki gerilim yükselirken ABD Başkanı Joe Biden ve güvenlik danışmaları İran'ın nükleer tesislerini vurma planı hazırladı. Axios'a konuşan kaynaklara göre yaklaşık birkaç hafta önce hazırlanan plan, bir toplantı sırasında Biden'a sunuldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 21:10 Güncelleme: 03.01.2025 - 21:10
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        ABD İran'ı vurma planı hazırladı
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        Orta Doğu'da İsrail ile Husiler arasındaki gerilim yükselirken İran da denkleme girdi. Yemenli Husileri desteklediği bilinen İran'ın nükleer kapasitesinin %60 civarında olduğu ve nükleer silah elde etmekten bir adım ötede olduğu raporlandı.

        Birleşmiş Milletler raporuna göre İran'ın nükleer kapasitesi kritik durumda ve BM heyetinin teftişleri sırasında İranlı yetkililer denetimin sağlıklı olarak yapılmasını engelliyor.

        İran bu sırada 13 Ocak'ta Almanya, İngiltere ve Fransa ile nükleer programla ilgili bir görüşme gerçekleştirecek.

        BİDEN PLANI

        Axios'a konuşan ABD'li yetkiliye göre ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise İran'ın nükleer silah elde etme durumuna karşın daha öncesinde önleyici bir saldırı planı yaptı. Birkaç hafta önce gündeme gelen saldırı planı bir toplantı sırasında ele alındı.

        Ancak ABD'li yetkiliye göre Biden henüz son kararı vermedi ve hâlihazırdaki plan İran'ın hamlelerine göre uygulamaya konacak.

        İsrail istihbarat yetkililerine göre, İran'ın nükleer silah yapımı için gerekli olan uranyum oranını artırması nükleer silah elde edebileceği anlamına gelmiyor. İran'ın nükleer silah elde edebilmesi için en az 1 yıla ihtiyacı olacak.

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