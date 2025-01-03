Hastaneye giderken takside doğurdu

"ARTIK ADINI BENİM ADIM OLAN DERYA KOYARLAR DİYE ESPRİ YAPTIM"

Yaşananları durağa geldiğinde arkadaşlarıyla paylaştığını söyleyen Aytekin, "Arkadaşlarım da duruma şaşırdı. Benim de 4 tane torunum var. Arkadaşlarıma 'Bir tane daha torunum oldu.' dedim. Artık adını da benim adım olan Derya koyarlar diye espri yaptım. Arabanın içinde çok rahat bir şekilde doğum yaptı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Taksinin içinde çok güzel bir çocuk dünyaya geldi. Çocuk, anne ve baba sağlıklıymış. Bu haberi duyunca çok sevindim.