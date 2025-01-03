Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde değişiklik
Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un yarın gerçekleşecek cenaze töreniyle ilgili değişiklik yapıldı
Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi uçakla İstanbul'a geldi.
Tayfur'un cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi.
Ferdi Tayfur için yarın saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlenecek.
Anma törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.
Sanatçının cenaze namazı Sarıyer'de bulunan Emirgan Çınaraltı Camii'nde kılınacaktı. Ancak yoğun katılım nedeniyle cenaze namazının kılınacağı cami değişti.
Ferdi Tayfur'un menajeri Şirin Gözalıcı, "Yoğun katılım sebebi ile Sayın Ferdi Tayfur'un cenaze namazı anma töreni sonrası Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacaktır" dedi.
İkindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ferdi Tayfur'un cenazesi Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.