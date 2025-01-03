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        Haberler Magazin Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı Necla Nazır, taziyeleri kabul etti - Magazin haberleri

        Necla Nazır, taziyeleri kabul etti

        Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı Necla Nazır, Emirgan'daki evinde taziyeleri kabul etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 17:20 Güncelleme: 03.01.2025 - 17:54
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        Ferdi Tayfur, önceki gün Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Necla Nazır, Emirgan'daki evinde taziyeleri kabul etti. Balkondan basın mensuplarıyla konuşan Necla Nazır; "Evimiz çok kalabalık. Hayırlısıyla cenazede tekrardan konuşuruz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

        Ferdi Tayfur, 1977'de film setinde tanıştığı Necla Nazır ile aşk yaşamaya başlamıştı. Tayfur ile Nazır'ın 1988'de Tuğçe adını verdikleri kızları doğmuştu.

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        #Necla Nazır

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