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        Haberler Magazin Ferdi Tayfur'un son paylaşımları yürek burktu - Magazin haberleri

        Ferdi Tayfur'un son paylaşımları yürek burktu

        Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesiyle arabesk müzikte bir dönem daha kapandı. Tayfur'un hayata bağlığını gözler önüne seren son paylaşımları yürek burktu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 09:13 Güncelleme: 03.01.2025 - 09:13
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        Son paylaşımları yürek burktu
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        Hayatını 79 yaşında kaybeden Ferdi Tayfur için cumartesi günü AKM'deki bir veda töreni düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi, ikindi namazına müteakip Emirgan Çınaraltı Camii'nden kaldırılacak ve Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        Ferdi Tayfur'un sosyal medya hesabından paylaştığı iki video yürek burktu. Tayfur'un uzun süredir yaşadığı Marmaris'te tekne kullanırken ve evinin önünde spor yaparken çekilmiş görüntüleri, ünlü şarkıcının hayata ne kadar bağlı olduğunu gözler önüne seriyor.

        15 Aralık'ta Marmaris'te kaldırıldığı hastanede akciğer ödemi ve çoklu organ yetmezliği başlangıcı teşhisi konulan Ferdi Tayfur, daha sonra Antalya'ya nakledildi. Tayfur, çoklu organ yetmezliğine bağlı nedenlerden dolayı hayata tutunamayarak aramızdan ayrıldı.

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        #ferdi tayfur

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