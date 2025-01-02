Sibel Can: Çok üzgünüm. Bugün yalnızca bir sanatçıyı değil, milyonların kalbine taht kurmuş, yol arkadaşı olmuş bir değerimizi kaybettik. Ferdi Tayfur, sesiyle, şarkılarıyla ve duruşuyla bir efsane olarak kalacak. Benim melek kalpli Ferdi Abiciğim, yaptığın eserler nesiller boyunca dinlenecek, hatıran her zaman kalbimizde yaşayacak. Mekanın cennet, ruhun şad olsun. Kıymetli ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.