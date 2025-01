Selami Şahin: Can dostum, kıymetli kardeşim Ferdi Tayfur’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Yıllarca süren dostluğumuzda, birlikte müziği, sohbeti ve hayatı paylaştık. Onun sıcak gülüşü, zarif kalbi ve eşsiz sesi her zaman kalbimizde yaşayacak. Başta ailesi, sevenleri ve tüm müzikseverlere başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, ruhu şad olsun. Seni hep sevgiyle ve özlemle anacağım, can kardeşim.