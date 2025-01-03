Ferdi Tayfur'un ailesi
Dün akşam saatlerinde Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un ailesi, merak konusu oldu
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Ferdi Tayfur 17 yaşındayken Timur Turanbayburt adını verdiği oğlu dünyaya geldi.
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Böbreklerinden rahatsız olan Ferdi Tayfur, 2020'de oğlu Timur Turanbayburt'un böbreğiyle hayata tutundu.
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Ferdi Tayfur'un ilk ve tek resmi evliliğini Zeliha Turanbayburt ile yaptı. Çiftin bu evlilikten Tuğba Turanbayburt ve Funda Turanbayburt adında iki kızları oldu. Tayfur'un bu evlliği, çok uzun sürmedi.
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Ferdi Tayfur, sonrasında 1977'de film setinde tanıştığı Necla Nazır ile aşk yaşamaya başladı. Tayfur ile Nazır'ın 1988'de Tuğçe adını verdikleri kızları doğdu.
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Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Aydın, 'soyadı' tartışması nedeniyle mahkemelik olmuştu. Ünlü şarkıcı, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunmuştu.
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Acı haberi alan sanatçının eski eşi Necla Nazır; "Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim, onu Regaip Kandili’nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" dedi.
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Ferdi Tayfur, son birlikteliğini Habibe Ümyani Demir ile yaşadı.
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64 yaşındayken bir kez daha babalık sevinci yaşayan Ferdi Tayfur'un bu birliktelikten de Taha Turanbayburt adında bir oğlu daha dünyaya geldi. Sonrasında Ferdi Tayfur ile Habibe Ümyani Demir yollarını ayırdı.