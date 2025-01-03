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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bedelli askerlik ne kadar olacak? - İş-Yaşam Haberleri

        Bedelli askerlik ne kadar olacak?

        Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte bedelli askerlik ücreti 2025 yılının ilk yarısında 243 bin 13 TL olarak uygulanacak. Resmi açıklama ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde yapılacak

        Giriş: 03.01.2025 - 10:35 Güncelleme: 03.01.2025 - 13:40
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        Bedelli askerlik ne kadar olacak?
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        Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre her 6 ayda bir zamlanıyor. Buna göre, bedelli askerlik ücretleri ocak ayında yüzde 11,54 zamlanarak 243.013 TL’ye çıkacak.

        Bedelli askerlik, 2019 yılında yürürlüğe giren kanunla kalıcı olarak uygulanmaya başladı. Bedelli askerlik başvurusu yapanların başvurudan itibaren 2 ay içinde ücreti ödemeleri gerekiyor. Ödenecek ücret tutarı, başvurunun yapıldığı tarihteki maaş katsayısı üzerinden hesaplanıyor.

        Bedelli askerlik için 2024 temmuz – aralık döneminde başvuranlar 217.871 TL ücret ödeyecekler. Başvuruyu 1 Ocak 2025 tarihinden sonra yapanlar ise 243.013 TL bedelli askerlik ücreti ödeyecekler.

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        YOKLAMA KAÇAĞI OLANLARDAN HER AY 2.375,80 TL İLAVE ÜCRET ALINACAK

        Bedelli askerlik için müracaat edilen tarihe kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar hakkında, bu duruma düştükleri tarihten başvuru tarihine kadar her ay 2.375,80 TL ilave ücret alınacak. Ay kesri 1 gün dahi olsa 1 ay kabul edilerek 2375,80 TL ücrete tabi olacak.

        GURBETÇİLER NE KADAR ÖDEYECEK?

        Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından, başvuru yaptıkları tarihteki bedelli askerlik ücretinin karşılığı olan avro veya diğer döviz cinsinden para alınıyor. Almanya’da bugün başvuru yapan bir gurbetçinin 6.600 avro ödemesi gerekiyor.

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