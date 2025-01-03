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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten '2024 Yılı Muhasebesi' - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten '2024 Yılı Muhasebesi'

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabından 2024 yılının değerlendirmesini yaptı. Bakan Şimşek açıklamasında "Ekonomide yeniden dengelenme gerçekleşti.  Reel büyüme tahminlerimizin altında kalacak olsa da dolar cinsinden milli gelir 1,3 trilyon dolara ulaşacak. İstihdam 843 bin kişi arttı.  İşsizlik oranı tek haneli seyrini sürdürdü, öngörülerimizden daha olumlu gerçekleşecek" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 11:47 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:59
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        Bakan Şimşek'ten '2024 Yılı Muhasebesi'
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        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabından 2024 yılının değerlendirmesini yaptı.

        "Uygulamakta olduğumuz program sayesinde 2024 yılında önemli kazanımlar sağladık" diyen Bakan Şimşek "2025 yılında da sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz" diye ekledi.

        Bakan Şimşek reel ekonomi başlığında şu değerlendirmelerde bulundu:

        REEL EKONOMİ

        "Ekonomide yeniden dengelenme gerçekleşti. Reel büyüme tahminlerimizin altında kalacak olsa da dolar cinsinden milli gelir 1,3 trilyon dolara ulaşacak. İstihdam 843 bin kişi arttı. İşsizlik oranı tek haneli seyrini sürdürdü, öngörülerimizden daha olumlu gerçekleşecek."

        DIŞ DENGE

        "İhracat dirençli görünümünü korurken ithalat önemli ölçüde geriledi. Turizm güçlü performansına devam etti. Cari açık sürdürülebilir seviyelere geriledi, program öngörülerimizin oldukça altında gerçekleşecek."

        FİNANSAL İSTİKRAR

        "Uluslararası rezerv pozisyonumuz güçlendi. Türk lirasına güven arttı. Kur Korumalı Mevduat önemli ölçüde azaldı."

        DIŞ FİNANSMAN

        "Ülke risk primimiz düştü. Dış finansmana erişim arttı. ABD Hazinesi benzer vadeli tahvil getirisi üzerine ilave prim farkı (spread) geriledi. Dış borçlanma maliyetleri azaldı."

        BORÇLULUK

        "Toplam borçluluk düşük seviyede. Brüt dış borç stokunun milli gelire oranı geriliyor. AB tanımlı borç stokunun milli gelire oranı serinin açıklanmaya başladığı tarihten bu yana en düşük seviyede. Borç stokunun kur, vade ve faiz riskini azaltıyoruz."

        YAPISAL REFORM ÖNCELİKLERİMİZ

        "Yatırım ortamını iyileştiriyoruz. Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) ve Yüksek Teknoloji Yatırım Programı HIT 30 gibi uygulamalarla katma değerli üretimi destekliyoruz. Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve sanayide dönüşümü hızlandırıyoruz."

        "Tüm alanlarda kaydettiğimiz ilerleme, ekonomimizin güçlü potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Zorlukları biliyoruz. Güçlü bir politika çerçevesi oluşturduk ve sonuç almaya başladık. Daha katedecek çok yolumuz var. Kaynaklarımızı verimli alanlara yönlendireceğiz, ekonomide dönüşümü özel sektörümüzün öncülüğünde sağlayacağız. Daha adil gelir dağılımı, kalıcı refah artışı ve sürdürülebilir kalkınma için çalışıyoruz. Sabır ve kararlılıkla hedeflerimize ulaşacağız."

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